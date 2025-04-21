جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 31

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات الجولة الـ 31 من دوري القسم الثاني، المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ31

1- وادي دجلة 67 نقطة

2- المقاولون العرب 61 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 58 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 55 نقطة

5- أسوان 51 نقطة

6- السكة الحديد 45 نقطة

7- وي 45 نقطة

8- بروكسي 42 نقطة

9- القناة 41 نقطة

10- بلدية المحلة 40 نقطة

11- الترسانة 39 نقطة

12- بترول أسيوط 39 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14- طنطا 31 نقطة

15- المنصورة 30 نقطة

16- راية 29 نقطة

17- لافيينا 29 نقطة

18- ديروط 28 نقطة

19- منتخب السويس 28 نقطة

20- سبورتنج 24 نقطة

نتائج مباريات الجولة الـ31 من دوري المحترفين

الترسانة ضد بروكسي - 1-2

منتخب السويس ضد المنصورة - 1-0

بترول أسيوط ضد طنطا - 2-1

سبورتنج ضد أبوقير للأسمدة - 0-0

لافيينا ضد وي 2ـ0

القناة ضد كهرباء الإسماعيلية 1-2

بلدية المحلة ضد وادي دجلة 0-0

ديروط ضد أسوان 1-0

الداخلية ضد السكة الحديد 1-0

المقاولون ضد راية 1-1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.