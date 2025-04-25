أخبار الفن اليوم، نقابة المهن الموسيقية توقف حمو بيكا، ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية،جمال سليمان يكشف حقيقة إحراجه لمعجبة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

كشف الفنان السوري جمال سليمان ، حقيقة إحراج سيدة طلبت منه صورة أثناء حفل تكريمه، ضمن فعاليات جمعية الفيلم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر السوشيال ميديا، وهو يقول لإحدى المعجبات “أبوس إيدك سيبيني”.

وقال “سليمان” من خلال “إنستجرام" إنه يحترم جمهوره والتقط صورا مع الكثير من الحضور في حفل تكريمه ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم، مشيرا إلى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر التقط معها بالفعل عددا كبيرا من الصور ولم يكسر بخاطرها.

وأضاف: هذه السيدة ظلت تلاحقني حتى بعد التقاط الصور معها، مشيرا إلى أنه توسل إليها حتى تتركه، موضحا أنه كان طلبًا بكل احترام نظرا لارتباطه بمواعيد.

كشفت سوزي نعيم عيسى، ابنة الفنان نعيم عيسي آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية “شق حنجري” في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

وقالت ابنة نعيم عيسي في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، وهو متواجد في المستشفى منذ 20 يوما منذ إجراء العملية، ولكن حالته مستقرة، وما زال في الرعاية على جهاز التنفس الصناعي”.

كشف مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين سبب منح الفنان اللبناني فضل شاكر عضوية نقابة الفنانين السورية وذلك خلال لقائه في برنامج ET بالعربي.

وقال “الناطور”: “فضل شاكر فنان وقف مع سوريا وقال كلمة حق بوقت كان يعاني فيه من مصاعب ولكنه أصر أنه يقول كلمة حق ودفع ثمنها غاليا وسنعمل على تكريمه وإنصافه في سوريا في أي مناسبة”.

أعلنت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المغني في حفل يتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرتها النقابة مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.

وهو الأمر الذي أثار استياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي استدعى اجتماعًا عاجلًا وفوريًا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي، والدكتور محمد عبد الله، حيث تابعت نقابة المهن الموسيقية ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي حمو بيكا.

يحيي الفنان رامي صبري حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، المؤهلة لكأس العالم المقامة في الفترة من 27 إبريل وحتي 18 مايو المقبل.

ومن المفترض أن يقدم رامي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح.

Superman ، رفض قاضٍ فيدرالي أمس الخميس، الدعوى القضائية، التي قُدّمت من قبل ابن أخت شاستر وعائلته، لاستعادة حقوق النشر الدولية لشخصية سوبر مان، ومنع إصدار فيلم Superman الجديد.

وجاء رفض الدعوى القضائية، بناء علي عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وبذلك، سيُعرض فيلم Superman الجديد، رسميًا في الدول، التي كانت تختص الدعوى، علي منع عرضه فيها، مثل المملكة المتحدة البريطانية، وكندا، وأستراليا وغيرها دون أي عوائق قانونية.

يحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا في ألمانيا ويشاركه الحفل الفنان محمد المجذوب ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف خلال حفله في ألمانيا عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومنها كدة كفاية وانت غيرهم، وأنا آسف وسلف ودين وغيرهم من الأغاني الأخرى.

هاجم المغني الكندي جاستن بيبر، مصوري الباباراتزي، بسبب ملاحقتهم الدائمة له، خاصة في مهرجان كوتشيلا الأخير.

وأكد جاستن بيبر، إنه لن يغادر ولاية لوس أنجلوس، بسبب الباباراتزي، قائلا عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”: "أتظنون أنني سأتعرض للتنمر لأغادر حيث تشتد الحاجة إلى نفوذي؟.. هل سنسمح لهؤلاء الأوغاد بمواصلة معاملتي بقسوة دون تغيير القوانين... لقد مات الناس بسبب هذا الهراء.. الأميرة ديانا هي أول ما يتبادر إلى ذهني".

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