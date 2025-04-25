إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين

أعلنت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المغني في حفل يتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرتها النقابة مسيئة لمؤسسات الدولة ولا تليق.

وهو الأمر الذي أثار استياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي استدعى اجتماعًا عاجلًا وفوريًا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي، والدكتور محمد عبد الله، حيث تابعت نقابة المهن الموسيقية ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي حمو بيكا.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لـنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي أن نقابة المهن الموسيقية ستظل سندًا وظَهرًا لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.

وقررت النقابة إخطار الشئون القانونية للنقابة بإستدعاء حمو بيكا للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق.

وشددت النقابة العامة للمهن الموسيقية أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لاسيما مايتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.