ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية

كشفت سوزي نعيم عيسى، ابنة الفنان نعيم عيسي آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية “شق حنجري” في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

الحالة الصحية لنعيم عيسى

وقالت ابنة نعيم عيسي في تصريح خاص لـ"فيتو": “والدي أصيب بالتهاب رئوي شديد بالإضافة إلى وجود فيروس في الدم، وهو متواجد في المستشفى منذ 20 يوما منذ إجراء العملية، ولكن حالته مستقرة، وما زال في الرعاية على جهاز التنفس الصناعي”.

وكان الفنان نعيم عيسى قد أجرى عملية شق حنجري بعد تدهور حالته الصحية، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الأسكندرية.

وقال مصدر مقرب من نعيم عيسي في تصريح سابق لـ “فيتو”: إن الأطباء المعالجين لحالته هم من طلبوا إجراء عملية شق حنجري لإدخال أجهزة التنفس الصناعي ومساعدته على التنفس، خاصة أنه يعاني من التهاب رئوي حاد.

وأضاف المصدر أن الفنان نعيم عيسى يرقد بالعناية المركزة حاليا، وفاقد للوعي بشكل تام، فبعد أن تحسنت حالته بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إلا أن حالته تدهورت مرة أخرى.

وتابع المصدر أن الفنان أشرف زكي يتابع حالته بشكل مستمر، حتى إنه تواصل مع أفراد أسرته لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين

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