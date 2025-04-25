أبوس إيدك سيبيني، جمال سليمان يكشف حقيقة إحراجه لمعجبة بحفل تكريمه بجمعية الفيلم (فيديو)

كشف الفنان السوري جمال سليمان ، حقيقة إحراج سيدة طلبت منه صورة أثناء حفل تكريمه، ضمن فعاليات جمعية الفيلم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر السوشيال ميديا، وهو يقول لإحدى المعجبات “أبوس إيدك سيبيني”.

وقال “سليمان” من خلال “إنستجرام" إنه يحترم جمهوره والتقط صورا مع الكثير من الحضور في حفل تكريمه ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم، مشيرا إلى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو المنتشر التقط معها بالفعل عددا كبيرا من الصور ولم يكسر بخاطرها.

وأضاف: هذه السيدة ظلت تلاحقني حتى بعد التقاط الصور معها، مشيرا إلى أنه توسل إليها حتى تتركه، موضحا أنه كان طلبًا بكل احترام نظرا لارتباطه بمواعيد.

مسلسل أهل الخطايا 2

ومن ناحية أخرى، أعلن صناع مسلسل أهل الخطايا الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

مسلسل "أهل الخطايا" شارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، والعمل من تأليف أحمد أنور، ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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