جاستن بيبر يهاجم مصوري الباباراتزي مستشهدا بالأميرة ديانا

هاجم المغني الكندي جاستن بيبر، مصوري الباباراتزي، بسبب ملاحقتهم الدائمة له، خاصة في مهرجان كوتشيلا الأخير.

وأكد جاستن بيبر، إنه لن يغادر ولاية لوس أنجلوس، بسبب الباباراتزي، قائلا عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”: "أتظنون أنني سأتعرض للتنمر لأغادر حيث تشتد الحاجة إلى نفوذي؟.. هل سنسمح لهؤلاء الأوغاد بمواصلة معاملتي بقسوة دون تغيير القوانين... لقد مات الناس بسبب هذا الهراء.. الأميرة ديانا هي أول ما يتبادر إلى ذهني".

جاستن بيبر يكشف سبب إلغاء متابعة زوجته علي إنستجرام

في سياق متصل، علق المغني الكندي، جاستن بيبر، على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وأفادت بأن الخلافات مع زوجته هايلي بيبر، تصاعدت وهو ما أدى إلى إلغاء متابعته لها، عبر موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأن الزوجين في طريقهما للانفصال.

وأوضح جاستن بيبر، حقيقة الأمر، في ستوري، عبر حسابه الرسمي علي موقع “انستجرام”، كاشفا أنه حسابه تعرض للاختراق، قائلا: “شخصًا ما على حسابي وألغى متابعة زوجتي، الأمور أصبحت سيئة للغاية هنا"،

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، منذ ساعات في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

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