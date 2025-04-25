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رياضة

بيراميدز يبحث عن هدف التقدم أمام أورلاندو بعد مرور 75 دقيقة

بيراميدز وأورلاندو،
بيراميدز وأورلاندو، فيتو

بيراميدز ضد أورلاندو، يتعادل فريق بيراميدز مع نظيره أورلاندو بنتيجة 2-2، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 وكان موفي كينج سجل هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

 

 

 

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بيراميدز اورلاندو دوري أبطال أفريقيا موفي كينج ماييلي

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