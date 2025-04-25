قناع التوت البري لبشرة مشرقة وأكثر شبابا وحيوية

البشرة المشرقة تضفى جمال مميز لصاحبتها وتغنى عن استخدام مستحضرات التجميل التى تدمر البشرة، كما أنها علامة على الصحة الجيدة.

وكلما كان النوم منتظم والتغذية سليمة وشرب الماء وفير كلما كانت البشرة أكثر جمالا وحيوية، وذلك بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع التوت البري لبشرة مشرقة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع التوت البري لبشرة مشرقة وأكثر شباب وحيوية.

المكونات:-

نصف كوب من التوت البري الطازج أو المجمد

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

الطريقة:

اهرسي التوت البري جيدًا حتى يتحول إلى معجون ناعم.

أضيفي الزبادي والعسل وامزجي المكونات حتى تتجانس.

ضعي القناع على وجه نظيف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج واضحة.

يُفضل اختبار القناع على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه بالكامل لتجنب أي تحسس.

استخدمي التوت الطازج أو العضوي قدر الإمكان.

هذا القناع ينقى البشرة من الشوائب ويقشر البشرة برفق ويفتحها ويحمي من التجاعيد والشيخوخة المبكرة للبشرة، لذا يجب المواظبة عليه.

فوائد التوت البري للبشرة

ويُعد التوت البري من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يجعله مكون طبيعي مثالي للعناية بالبشرة، ويحتوي على فيتامين C، A، وE، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية والألياف، وكلها تلعب دور مهم في تحسين صحة الجلد ومظهره.

قناع التوت البري لبشرة مشرقة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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