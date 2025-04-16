قناع طبيعي يقلل ظهور حب الشباب بالبشرة

حب الشباب من إصابات البشرة شائعة الحدوث التى تعانى منها العديد من الفتيات لأنها تترك آثارا وبقعا بالبشرة ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي.

وحب الشباب يمكن علاجها ولكن تلزم وقت طويل، والعلاج يكون دوائى أولا ثم الكريمات الطبية والوصفات الطبيعية التى تقلل من ظهورها.

قناع طبيعي يقلل من ظهور حب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقلل ظهور حب الشباب.

المكونات:

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي العسل مع القرفة جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ضعي القناع على بشرة نظيفة، وركزي على الأماكن المصابة بالحبوب.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء دافئ، ثم جففيه بلطف.

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

قبل وضع القناع، جربيه على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود تحسس.

حافظي على نظام غذائي صحي واشربي كمية كافية من الماء يوميًا.

قناع طبيعي يقلل من ظهور حب الشباب

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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