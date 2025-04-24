الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة وتوحد لونها

البقع الداكنة
البقع الداكنة

البقع بالبشرة من الإصابات المزعجة الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون استخدام كريمات الحماية منها ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على التخلص من هذه البقع من خلال الكريمات التي تباع بالصيدليات وتركيب البشرة وجلسات التقشير بجانب الوصفات الطبيعية التى تقضى على البقع وتوحد لون البشرة.

وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة وتوحد لونها.

المكونات:-

 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي عصير الليمون مع العسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • طبقي الخليط على الأماكن التي تعاني من البقع الداكنة باستخدام قطعة قطن أو بأطراف أصابعك.
  • اتركيه على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطّبيه بكريم مناسب.
  • يُفضل استخدام هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
  • تجنبي التعرض للشمس مباشرة بعد استخدام هذه الوصفة لأن عصير الليمون قد يزيد من تحسس البشرة تجاه الشمس.
  • يُفضل استخدام الوصفة في المساء قبل النوم.
وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة 
وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البقع بالبشرة وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة وتوحد لونها توحيد لون البشرة العناية بالبشرة وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

طرق ترطيب البشرة بعد التعرض للشمس المحرقة

ماسكات لتفتيح البشرة الحساسة بعد التعرض للشمس

لصاحبات البشرة الدهنية، طرق العناية ببشرتك بعد تناول الفسيخ والرنجة
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية