البقع بالبشرة من الإصابات المزعجة الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس بدون استخدام كريمات الحماية منها ما يؤثر على مظهر البشرة بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على التخلص من هذه البقع من خلال الكريمات التي تباع بالصيدليات وتركيب البشرة وجلسات التقشير بجانب الوصفات الطبيعية التى تقضى على البقع وتوحد لون البشرة.

وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة وتوحد لونها.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي عصير الليمون مع العسل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على الأماكن التي تعاني من البقع الداكنة باستخدام قطعة قطن أو بأطراف أصابعك.

اتركيه على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطّبيه بكريم مناسب.

يُفضل استخدام هذه الوصفة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

تجنبي التعرض للشمس مباشرة بعد استخدام هذه الوصفة لأن عصير الليمون قد يزيد من تحسس البشرة تجاه الشمس.

يُفضل استخدام الوصفة في المساء قبل النوم.

وصفة طبيعية تخلصك من البقع بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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