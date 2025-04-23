تشققات البشرة من الإصابات الناتجة عن جفاف البشرة خاصة فى الطقس البارد الذى يؤثر على البشرة وهو ما يضر بمظهر البشرة كثيرا.

وتشققات البشرة يجب علاجها سريعا لتجنب الإصابة بالتجاعيد المبكرة، لذا تحرص الفتيات على الترطيب المستمر للبشرة مع الوصفات الطبيعية التى تمدها بالعناصر الطبيعية.

قناع طبيعي لعلاج تشققات البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لعلاج تشققات البشرة والحفاظ على نعومتها.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري)

بضع قطرات من زيت فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

امزجي العسل مع زيت جوز الهند جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي زيت الزيتون وزيت فيتامين E إذا رغبتِ في تعزيز الترطيب.

طبقي القناع على المناطق المتشققة بعد تنظيفها جيدًا.

اتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

اغسلي الجلد بماء فاتر وجففيه بلطف، ثم ضعي مرطبًا طبيعيًا مثل زبدة الشيا.

يُفضل تطبيق القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

استخدمي مرطبًا غنيًا بعد كل مرة تغسلين فيها يديكِ أو تتعرض بشرتكِ للجفاف.

قناع طبيعي لعلاج تشققات البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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