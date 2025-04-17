شد البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا وذلك للحفاظ على شباب البشرة ومقاومة التجاعيد، ما يحافظ على جمالهن.

وشد البشرة يمكن أن يكون من خلال عمليات التجميل والحقن الشهير، ولكنها غير آمنة ومكلفة للغاية، لذا تبحث الفتيات عن الطرق الطبيعية الآمنة والاقتصادية لشد البشرة والحفاظ على شبابها.

قناع البيض لشد البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع البيض لشد البشرة ومقاومة التجاعيد.

المكونات:

1 بياض بيضة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للبشرة الجافة)

طريقة التحضير والاستخدام:

افصلى بياض البيضة عن الصفار.

اخفقى البياض جيدًا حتى تظهر رغوة خفيفة.

اضيفى عصير الليمون والعسل (حسب نوع بشرتك).

باستخدام فرشاة نظيفة، وزّعى القناع على الوجه بالتساوي، مع تجنب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا ويشعر الوجه بالشد.

اغسلى وجهك بالماء الفاتر وجففه بلطف.

استخدمى مرطب مناسب بعد القناع.

يمكنك استخدام هذا القناع 1-2 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

ينصح دائمًا بعمل اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه البيض.

قناع البيض لشد البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.