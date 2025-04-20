الأحد 20 أبريل 2025
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صحة ومرأة

قناع البيض والقهوة لبشرة مشدودة ولامعة فى شم النسيم

بشرة مشدودة
بشرة مشدودة

يحتفل المصريون غدا بعيد شم النسيم 2025، وهو من الاحتفالات المصرية القديمة التى لها شهرة واسعة، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتناول الرنجة والأسماك المملحة معا.

وتحرص الفتيات فى هذا اليوم على الظهور بإطلالة مميزة وبشرة أكثر نضارة، لذا يقبلن على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تعزز من نضارة البشرة.

قناع البيض والقهوة لبشرة مشدودة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البيض والقهوة لبشرة مشدودة ولامعة فى شم النسيم 

المكونات:-

1 بياض بيضة

1 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة (غير مذابة)

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

طريقة التحضير:-

  • اخفقي بياض البيضة حتى يصبح رغوي قليلا.
  • أضيفي القهوة وقلّبي حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي القناع على وجهك باستخدام فرشاة أو أطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف بحركات دائرية لتقشير خفيف.
  • رطّبي بشرتك بكريمك المفضل.
  • يُفضّل استخدام هذا القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.
  • للبشرة الحساسة، يُنصح باختبار القناع على جزء صغير من الجلد أولًا.
بشرة مشدودة ولامعة 
بشرة مشدودة ولامعة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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