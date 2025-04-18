البشرة المشرقة دائما نضرة وأكثر حيوية وهو ما يزيد من جمال صاحبتها الخارجى والداخلي، لذا تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة.

والبشرة المشرقة تحتاج التغذية السليمة والنوم الجيد المنتظم وشرب الماء الوفير، هذا بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتحافظ على جمالها.

ماسك طبيعي لإشراقة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، ماسك طبيعي ليوم الجمعة لبشرة مشرقة طوال الأسبوع.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الزبادي (اللبن)

رشة من الكركم (اختياري، ويفضل للبشرة الدهنية أو المختلطة)

طريقة الاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الماسك على وجهك النظيف واتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

كرري الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قومي باختبار الماسك على جزء صغير من بشرتك قبل استخدامه بالكامل لتجنب الحساسية.

حافظي على شرب الماء بانتظام، والنوم الجيد، واستخدام واقي الشمس لحماية بشرتك.

التغذية السليمة لها دور كبير في نقاء البشرة، فاحرصي على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.

بشرة مشرقة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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