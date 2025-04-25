أصوات من السماء تصدح، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة 26 شوال الموافق 25 أبريل 2024، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة البقرة 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق



28: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة المؤمنون 15 ق



25: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة النمل 15ق



45: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة البقرة 15ق



شعائر صلاة الجمعة من مدينة العريش بمناسبة عيد تحرير سيناء وتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القاريء والعلم الإذاعي الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.



شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الليث بن سعد (الهيئة الوطنية للإعلام سابقًا) بمبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.



40: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة الأنعام 30ق



22: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة المائدة 29ق



20: 14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 30ق



59: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ على محمود عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



50: 15 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة العنكبوت 30ق



الختمة المجودة

16:34 تقدمة التلاوة د المحمدي عبد الرحمن 5ق

16:39 مصحف مجود الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 28ق



18:44 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة هود 44 ق



20:57 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى مريم / النازعات 45ق



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الشعراء 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة هود 15ق



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة الروم 15ق



03:32 (قبل الفجر) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النحل 30ق



شعائر صلاة الفجر السبت القارئ الشيخ طه محمد النعمانى وما تيسر من الآية 51 وحتى نهاية سورة الشورى

مع فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال مقدمًا للفجر الإذاعى الدكتور هشام محفوظ

بداية التلاوة من الآية 51 وحتى نهاية سورة الشورى.

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