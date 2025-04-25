ما عيوب الجنحة غير المباشرة وما مزايا رفع الجنح عن طريق محضر الشرطة؟

عندما يقدم المواطن برفع دعوى فهناك طريقتين لإقامة الدعوى سواء عن طريق الجنحة المباشرة أو محضر الشرطة.

وترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية الفرق بين محضر الشرطة والجنحة المباشرة ومزايا رفع الجنح عن طريق محضر الشرطة، وعيوب الجنحة في التقرير التالي:

الفرق بين محضر الشرطة والجنحة المباشرة

محضر الشرطة

-الجنحة غير المباشرة هي الجنح التي تتم عن طريق تحرير محضر بقسم الشرطة ومن ثم تحال للنيابة العامة والتي تقوم بدورها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم.

-بينما الجنحة المباشرة الذي يحرك الدعوى الجنائية الشخص المضرور (المجني عليه) مباشرة.

مزايا رفع الجنح عن طريق محضر الشرطة

-هي الطريقه الأصليه لرفع الجنح وهي طريقه تعطي عند القاضي انطباعا أفضل قليلا من الجنح المباشرة لمعرفة القاضي أن الذي حرك الدعوى هي النيابة العامة فيشعر أن هناك تحقيقًا تم ولو مبدئيًّا من النيابة التي رأت أن الموضوع جدي ويستحق تحويله لجنحة وذلك بخلاف الجنحة المباشرة فأن الذي يحرك الدعوى هو الشخص الذي أصابه الضرر دون التحقق من صحة أقواله من قبل النيابة.

-مفيدة للمجني عليه ورادعة للمتهم، فقسم الشرطة له الحق في استدعاء المتهم وأخذ أقواله وتحويل الشكوى للنيابة وقد يتم احتجاز الجانى لعرضه علي النيابة صباح اليوم التالي.

- يمكن للشخص العادي أن يحررها بدون محامي بأن يقدم شكوى في محضر الشرطة ويطلب اتخاذ اللازم قانونا ولكن برعاية المحامي الخاص به لتجرى الأمور فى موضعها.

- في حاله حدوث مفاجآت في الجنحة في محكمة أول درجة وحصول المتهم علي البراءة لأي سبب غير متوقع يمكن للمدعي بالحق المدني (المجني عليه أو وكيله) أن يقدم طلب للنيابة كي تقوم بالاستئناف (لأن النيابة هي التي حركت الدعوى) وغالبا النيابة تستجيب لطلبه وتقوم بالاستئناف بعكس الجنحة المباشرة لو خسر المدعي بالحق المدني في أول درجة لا يجوز له استئناف الشق الجنائي.

- يجب حضور المتهم بنفسه إلى المحكمة بالاستئناف ولا يجوز حضور وكيل عنه بخلاف الجنحة المباشرة التي تجيز ذلك.

عيوب الجنحة غير المباشرة

- التأخير في الإجراءات فأحيانا تكون أول جلسة بعد شهور من تاريخ عمل المحضر في قسم الشرطة.

- يجب على الشخص محرر المحضر أن يكون حذرا جدا في أقواله حتى لايستغل محامي الخصم أي ثغرة قد توجد في أقواله ويتمسك بها أثناء دفاعه في المحكمة كالتضارب والتناقض بأقواله.

- يجب متابعة المحضر منذ تحرير المحضر وحتى تحديد أول جلسة وذلك عن طريق رقم المحضر بالجداول الخاصة بذلك بالمحكمة والحضور بأول جلسة حتى لا يفاجئ ببراءة المتهم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.