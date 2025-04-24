2 مليون حجم خسائر حريق مخزن خردة بالجيزة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها قوات مباحث مديرية أمن الجيزة أن ماسا كهربائيا داخل مخزن خردة تسبب في حريق سيارة نقل كانت موجودة بداخله.

وأضافت التحريات أن حجم الخسائر قدر بـ 2 مليون جنيه.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للكشف عن ملابساته للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، عقب انتهاء قوات الدفاع المدني من عمليات التبريد التي تقوم بها بعد تمكنها من إخماد الحريق.

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة القسم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومين سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين، فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق ولا يوجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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