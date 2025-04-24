اعترافات زوجة حاولت قتل زوجها حرقا بالوراق

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في ضبط ربة منزل متهمة بالشروع في قتل زوجها من خلال اشعال النيران به وإصابة والدتها بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك علي اثر خلافات زوجيه، وامام جهات التحقيق اعترفت المتهمة بارتكاب واقعة إحراق زوجته بسكب البنزين عليه محاولة التخلص منه بسبب إهانته وتعديه عليها المستمر، الأمر الذي جعلها تترك له مسكن الزوجية متوجه لمنزل والدتها، واوضحت الزوجة أن ليلة الواقعة حضر المجني عليه لمنزل والدتها وأصر علي رجوعها معه لمنزل الزوجية وامام رافضها قام بالتعدي عليها بالضرب محاولا اصطحابها بالقوة من منزل والدتها

واضافت المتهمة انها لم تقصد إحراق والدتها ولكن أصيبت عن طريق الخطاء بامتداد البنزين إليها حيث شب الحريق بها، وتحرر محضر بالواقعة بينما جار إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة ومناقشة المجني عليهما عقب امتثالهم للشفاء.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى الوراق، بوصول شخصين مصابين بحروق من الدرجة الثالية، وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق بقيادة المقدم محمد طارق رئيس المباحث.

وبالفحص تبين إصابة أحد عامل خردة، يبلغ من العمر 40 عامًا، وحماته ربة منزل، تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابين بحروق من الدرجة الثالثة في مناطق متفرقة بجميع أنحاء الجسد.

وبإجراء التحريات، تبين أن خلافات زوجية نشبت بين المصاب وزوجته قامت على إثرها بترك منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل والدتها، وعندما ذهب الزوج لمحاولة الصلح مع زوجته، نشبت مشاجرة بينه وبين حماته، دفعته إلى التعدي عليها بالضرب، فتقدمت الزوجة علي ارتكابه جريمتها للانتقام من زوجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



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