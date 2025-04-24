انفجار غلاية مياه في سيارة لبيع المشروبات بأكتوبر وإصابة سيدة ونجلها

انفجرت غلاية مياه في سيارة لبيع المشروبات على الطريق الدائري باتجاه اكتوبر ما أسفر عن احتراق السيارة وإصابة سيدة ونجلها بحروق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، ويعمل فريق من المعمل الجنائي على كشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه مع تحفظ الأجهزة الأمنية علي السيارة ومحتوياتها وسحبها لقسم شرطة أول أكتوبر من خلال الخدمات المرورية.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الانفجار وحريق السيارة لمعرفة أسباب الحادث وهل هناك شبهة جنائية فيه ؟

و تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا عن انفجار غلاية مياه في عربة لبيع المشروبات أعلى الدائري بأكتوبر، وإصابة سيدة وابنها “ملاك السيارة”.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة علي حريق شقة سكنية بالدقي

وفي سياق آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق وقع داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وعلى الفور دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الدقى وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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