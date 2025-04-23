الإنتربول يلاحق 3 متهمين جدد في قضية سارة خليفة هربوا خارج البلاد

فجر مصدر مطلع مفاجأة مدوية في قضية المنتجة سارة خليفة، المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، حيث كشف عن تورط ثلاثة من رجال الأعمال في الشبكة التي أدارت عمليات جلب وتصنيع المخدرات، مشيرًا إلى أنهم لاذوا بالفرار خارج البلاد فور القبض على المتهمة.



وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن علاقة مباشرة بين سارة خليفة والمتهمين الثلاثة الهاربين، الذين لعبوا دورًا محوريًا في إدخال المواد المخدرة إلى مصر وتولي عمليات تصنيعها داخل البلاد، في إطار شبكة منظمة وعابرة للحدود.



وأكد المصدر أن هناك تنسيقًا كاملًا يجري حاليًا بين السلطات المصرية والشرطة الدولية "الإنتربول" لتتبع المتهمين الهاربين، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تواصل جهودها لكشف كافة المتورطين في هذه الشبكة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن المضبوطات التي تم ضبطتها مع المتهمة داخل شقتها بالقاهرة كانت استلمتها عبر شاحنة قبل أيام من القبض عليها وكانت في طريقها لتوزيعها وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق الرسمية من تحقيقات ومعلومات أولية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد.

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