أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يحضر مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. موقف رمضان صبحي من مباراة أورلاندو.. فوز سيراميكا على بتروجت

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الذي أقيم اليوم استعداد لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف نهائي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة.

وجاء حضور الخطيب لتقديم الدعم للفريق قبل مواجهة صن داونز وتحفيز اللاعبين لحسم التأهل للنهائي.

انتهت مباراة سيراميكا ضد بتروجت بنتيجة 4-1 لسيراميكا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر.

يطمح سيراميكا بقيادة علي ماهر يطمح للحفاظ علي اللقب الذي احتفظ به موسمين متتاليين حيث لا ينوي التفريط فيه وهو ما يصعب المهمة على بتروجيت الحصان الأسود بالبطولة والطامح لمواصلة نتائجه الجيدة بالبطولة.

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مدى جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق للمشاركة بلقاء أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن رمضان صبحي كان يعاني من الإصابة حرمته من المشاركة بلقاء الفريق أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا وقبلها مباراتي الأهلي والجيش الملكي.

كتب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".

وكان ممدوح عباس قد أثار الجدل بمنشور سابق منتقدا خلاله حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قبل أن يقوم بحذفه من دقائق.

أعلن أسامه نبيه مدرب منتخب مصر للشباب عن القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بتشيلي في سبتمبر المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا للشباب، يوم الأحد 27 إبريل، على استاد القاهرة الدولي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى نونو فيريرا المدرب المساعد الإشراف على الفقرة الفنية الخاصة بمدافعي الزمالك، وتم خلالها التركيز على استغلال الضربات الرأسية وبعض الجمل الفنية الأخرى.

أشاد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه المصري عمر مرموش مع السيتيزينز في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وانضم مرموش إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين في جميع المسابقات.

كشف موقع "فوتبول ترانسفير" عن أسماء 5 نجوم عالميين في عالم كرة القدم، تسعى فرق الدوري السعودي للمحترفين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويشهد الدوري السعودي منافسة قوية بين كبار الأندية ومن بينهم أهلي جدة والاتحاد والهلال والنصر والشباب والقادسية ونيوم، وتستعد كل فرقة لخوض فترة الانتقالات الصيفية بقوة استعدادًا للموسم الجديد، حيث تستهدف الأندية عددًا من النجوم الكبار.

أعلن نادي ليتشي المهدد بالهبوط من الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، أن مباراته أمام مضيفه أتالانتا، غدا الجمعة، جرى تأجيلها عقب وفاة أخصائي العلاج الطبيعي للنادي.

وأكد ليتشي نبأ تأجيل مباراته أمام أتالانتا في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد رسمي من جانب رابطة الدوري الإيطالي.

أسفرت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحادات الرياضية عن فوز جميع اللاعبين المرشحين البالغ عددهم 23 لاعب ولاعبة.

وأقيمت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية في خطوة تاريخية تقام لأول مرة منذ تأسيس اللجنة، وذلك تنفيذًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

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