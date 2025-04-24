تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فقرة فنية خاصة لمدافعي الفريق حسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد حسام ومصطفى الزناري، بجانب نبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى نونو فيريرا المدرب المساعد الإشراف على الفقرة الفنية الخاصة بمدافعي الزمالك، وتم خلالها التركيز على استغلال الضربات الرأسية وبعض الجمل الفنية الأخرى.



أحمد حمدي ومحمود جهاد يخوضان تدريبات خاصة

خاض أحمد حمدي ومحمود جهاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبان تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال، بناء على قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لتجهيزهما بدنيًا للمباريات المقبلة.

الونش يخوض تدريبات منفردة في مران الزمالك

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "الونش" تدريبات بدنية منفردة لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، خاصة وأنه سيغيب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة على 4 أشواط، الزمالك يواجه بهتيم وديا الجمعة استعدادا للمصري بالدوري

يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خوض مباراة ودية أمام فريق بهتيم يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على 4 أشوط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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