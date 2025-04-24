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رياضة

برناردو سيلفا يكشف أوجه التشابه بين مرموش وهالاند

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

أشاد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه المصري عمر مرموش مع السيتيزينز في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وانضم مرموش إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين في جميع المسابقات.

برناردو سيلفا يوضح التشابه بين مرموش وهالاند

وقال برناردو، في تصريحات لمحطة "ITV": "قدم عمر مرموش نفسه بصورة رائعة، كانت بدايته جيدة للغاية معنا، هو ليس هنا لإثبات جدارته وفقط، بل لإظهار تفانيه الكامل في التدريبات والمباريات".

وأضاف: "نبحث دائمًا في مانشستر سيتي عن اللاعبين الذي يعملون بجد من أجل الفريق، ومرموش خير مثال على ذلك".

وتطرق برناردو إلى غياب إيرلينج هالاند عن مواجهة نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل: "بكل تأكيد غيابه مؤثر، ولكننا اعتدنا على التعامل مع مثل تلك الظروف، وسنواصل اللعب بنفس الروح والجدية".

وبالنظر إلى قدرة مرموش على تعويض غياب هالاند، أوضح برناردو: "بالطبع عمر ليس مثل إيرلينج، ولكن أسلوب لعبه يشبهه بعض الشيء، هو يتحرك بصورة مميزة خلف المدافعين، كما أن لديه حضور جيد في منطقة الجزاء".

وأتم: "نثق في قدرتنا على التأقلم واللعب بصورة جيدة حتى مع غياب هالاند، قمنا بذلك من قبل وسنواصل تقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة".

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