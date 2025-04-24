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رياضة

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لخوض أمم أفريقيا تحت 20 عاما

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

أعلن أسامه نبيه مدرب منتخب مصر للشباب عن القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بتشيلي في سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

 

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بدور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا للشباب، يوم الأحد 27 إبريل، على  استاد القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا

خسر منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل مقابل، في اللقاء الودي الذي إنتهى قبل قليل على استاد القاهرة الدولي

وجاءت ودية منتخب الشباب أمام نيجيريا، فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

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