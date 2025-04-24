الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة أورلاندو بيراتس

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مدى جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق للمشاركة بلقاء  أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب بيراميدز  

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة جاهزية رمضان صبحي وصديق إيجولا وباقي اللاعبين لمباراة أورلاندو، مشددا على أن الفريق في حالة حماس شديد ولولا سوء الحظ لحقق فوزا كبيرا في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا وأضاع العديد من الفرص، وعلينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس.

 

يذكر أن رمضان صبحي كان يعاني من الإصابة حرمته من المشاركة بلقاء الفريق أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا وقبلها مباراتي الأهلي والجيش الملكي 

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو 

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو 

عقد اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

 

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

 

 

 

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت الجديد الذي سيتم تطبيقه الليلة. 

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مباراة بيراميدز وأورلاندو موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رمضان صبحي يورتشيتش مدرب بيراميدز

مواد متعلقة

فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام بتروجت في كأس عاصمة مصر

دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

بعد تسببه في إيقاف قيد الزمالك، دقيقة بو طيب كلفت الأبيض 4507 يورو

موعد مباراة جيرونا ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد بالدوري الإسباني

موعد مباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

قبل تطبيق التوقيت الصيفي، تعرف على موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

جمعة الحسم بدوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يسعى لافتراس صن داونز.. وأورلاندو بوابة بيراميدز لتحقيق الحلم.. الأحمر يستعيد خدمات الفدائي وهذه أسلحة السماوي الهجومية.. وبطلا مصر على طريق نهائي القرن
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

من بدلة الفرح إلى الكفن الأبيض، وفاة شاب قبل زفاف ابن عمه بساعات في عزبة النخل

ممدوح عباس يحذف منشور انتقاده لـ حسين لبيب ويعلق: إنتوا عايزين مصيبة

الفاتيكان: 50 رئيس دولة و10 ملوك يحضرون جنازة البابا فرانسيس

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز في إياب دوري الأبطال (صور)

خدمات

المزيد

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

3 دول يزورها ترامب في الشرق الأوسط منتصف مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية