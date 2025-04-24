مدرب بيراميدز يكشف موقف رمضان صبحي من مواجهة أورلاندو بيراتس

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مدى جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق للمشاركة بلقاء أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب بيراميدز

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة جاهزية رمضان صبحي وصديق إيجولا وباقي اللاعبين لمباراة أورلاندو، مشددا على أن الفريق في حالة حماس شديد ولولا سوء الحظ لحقق فوزا كبيرا في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا وأضاع العديد من الفرص، وعلينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس.

يذكر أن رمضان صبحي كان يعاني من الإصابة حرمته من المشاركة بلقاء الفريق أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا وقبلها مباراتي الأهلي والجيش الملكي

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غد الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو

عقد اليوم الخميس، بأحد فنادق التجمع الأول، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت الجديد الذي سيتم تطبيقه الليلة.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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