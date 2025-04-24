تأجيل مباراة ليتشي وأتلانتا في الدوري الإيطالي لهذا السبب

أعلن نادي ليتشي المهدد بالهبوط من الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، أن مباراته أمام مضيفه أتالانتا، غدا الجمعة، جرى تأجيلها عقب وفاة أخصائي العلاج الطبيعي للنادي.

وأكد ليتشي نبأ تأجيل مباراته أمام أتالانتا في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد رسمي من جانب رابطة الدوري الإيطالي.

وفاة أخصائي العلاج الطبيعي في نادي ليتشي

وتوفي جراتسيانو فيوريتا أخصائي العلاج الطبيعي الذي عمل في نادي ليتشي لأكثر من 20 عاما.

وجرى تأجيل عدة مباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع حدادا على وفاة البابا فرانسيس، مع إلغاء جميع المباريات التي كان مقررا لها بعد غد السبت لتزامنها مع مراسم تشييع جثمان بابا الفاتيكان.

ويبتعد ليتشي بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم، فيما يحتل أتالانتا المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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