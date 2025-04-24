الدوري السعودي يستهدف 5 نجوم عالميين خلال الموسم المقبل

كشف موقع "فوتبول ترانسفير" عن أسماء 5 نجوم عالميين في عالم كرة القدم، تسعى فرق الدوري السعودي للمحترفين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويشهد الدوري السعودي منافسة قوية بين كبار الأندية ومن بينهم أهلي جدة والاتحاد والهلال والنصر والشباب والقادسية ونيوم، وتستعد كل فرقة لخوض فترة الانتقالات الصيفية بقوة استعدادًا للموسم الجديد، حيث تستهدف الأندية عددًا من النجوم الكبار.

أبرز 5 نجوم عالميين مرشحين للانضمام إلى الدوري السعودي

البرازيلي فينيسيوس جونيور (مهاجم ريال مدريد)

يجري فينيسيوس محادثات لتمديد عقده مع ريال مدريد، وسط شائعات قوية عن انتقاله إلى الدوري السعودي.

وتشير تقارير إلى أن النادي الإسباني قد يتلقى عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لبيعه، ما قد يجعله ينفتح على الرحيل هذا الصيف.

ورغم اقتراب اللاعب من تجديد عقده، إلا أن رحيله يظل احتمالًا واردًا.

البرازيلي إيدرسون (حارس مرمى مانشستر سيتي)

كان إيدرسون قريبًا جدًا من الانضمام إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكنه اختار البقاء في مانشستر سيتي، ويُعد الآن أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى السعودية هذا الصيف.

وبحسب الموقع، فإن رحيل إيدرسون أصبح احتمالًا قويًا في 2025، خاصةً أنه لم يتبقَّ سوى عام واحد في عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

ويبدو أن مانشستر سيتي يستعد لرحيله، حيث بدأ البحث عن بدائل مثل ديوغو كوستا (حارس بورتو) ولوكاس شيفالييه (حارس ليل).

البرازيلي جابرييل ماجاليس (مدافع آرسنال)

أشار الموقع إلى أن نادي النصر السعودي يُخطط لضم مدافع آرسنال جابرييل ماجاليس، الذي لم يتبقى في عقده سوى عامين.

ورغم إصرار آرسنال على تمديد عقده، إلا أن اللاعب لم يُوقّع على عقد جديد حتى الآن.

لذلك، يأمل مسؤولو النصر في إتمام صفقة انتقال مفاجئة للاعب، الذي يُقال إنه منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في المستقبل.

الأوروجوياني داروين نونيز (مهاجم ليفربول)

من المرجح أن تكون السعودية الوجهة التالية لداروين نونيز، الذي ينتهي عقده مع ليفربول هذا الصيف.

ويمر اللاعب بفترة صعبة في النادي الإنجليزي منذ انتقاله من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو في 2022.

ويسعى المدرب آرني سلوت لبيع عقد اللاعب لتمويل صفقات جديدة، ما قد يدفع نونيز لقبول الانتقال إلى أحد الأندية السعودية، رغم إمكانية تمديد عقده لعام إضافي.

الياباني كاورو ميتوما (جناح برايتون)

ذكرت تقارير أن نادي النصر قدَّم عرضين سابقين لضم ميتوما، أحدهما بقيمة 65 مليون يورو في يناير الماضي، والآخر بـ105 ملايين يورو، لكن برايتون أعلن أن اللاعب غير معروض للبيع.

ومع ذلك، قد يجدد النصر اهتمامه باللاعب هذا الصيف، خاصةً أن برايتون قد يكون أكثر استعدادًا للتفاوض.

يُشار إلى أن ميتوما سعيد في ناديه الحالي، لذا يحتاج النصر إلى إقناعه بمغادرة الدوري الإنجليزي.

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