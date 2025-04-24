الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز في إياب دوري الأبطال (صور)

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الذي أقيم اليوم استعداد لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف نهائي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا غدا الجمعة.

وجاء حضور الخطيب لتقديم الدعم للفريق قبل مواجهة صن داونز وتحفيز اللاعبين لحسم التأهل للنهائي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز، غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

ضحايا الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

وكانت الفرق التي أطاح بها الأهلي من الدور نصف النهائي هي:

1982، أقصي النادي الأهلي فريق اينوجو رينجرز، بعدما خسر الذهاب في نيجيريا 0-1 وفاز في الإياب 4-1.

1983، أقصى الأهلي فريق نكانا، بعدما تعادل في الذهاب بزامبيا 0-0 وفاز في الإياب 2-0.

1987، أطاح الأهلي بفريق كوتوكو الغاني، حيث فاز في الذهاب بالقاهرة 2-0، وخسر في العودة 0-1.

2001، أقصى الأهلي نادي الترجي التونسي، بعد التعادل 0-0 بالقاهرة في الذهاب، والتعادل في تونس بمباراة الإياب 1-1.

2005، أقصى الأهلي الزمالك، حيث فاز في الذهاب 2-1،وفاز في العودة 2-0.

2006،أطاح الأهلي بفريق أسيك ميموزا، حيث فاز في القاهرة بالذهاب 2-0، وخسر في العودة في كوت ديفوار بنتيجة 1-2.

2007، أقصى الأهلي الإتحاد الليبي بالتعادل في الذهاب 0-0، والفوز في الإياب بالقاهرة 1-0.

2008، أخرج الأهلي فريق انيمبا، بعد التعادل بنيجيريا 0-0، والفوز في العودة 1-0.

2012، أقصى الأهلي فريق صن شاين النيجير بعد التعادل في الذهاب بنيجيريا 3-3، ثم الفوز في الإياب 1-0.

2013، أقصى الأهلي نادي القطن الكاميروني،بعد التعادل في الذهاب بنيجيريا 1-1، والتعادل في العودة بالقاهرة 1-1، ليتأهل الأهلي بضربات الجزاء.

2017، أطاح الأهلي بنادي النجم الساحلي التونسي، حيث خسر في الذهاب بتونس 1-2 ثم الفوز في العودة في القاهرة 6-2.

2018، أقصى الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث فاز في القاهرة 2-0، وخسر بالجزائر 1-2.

2020، أطاح الأهلي بفريق الوداد المغربي، حيث فاز في الذهاب بالمغرب 2-1، ليعود ويفوز في الإياب بالقاهرة 2-0.

2021، أقصى النادي الأهلي فريق الترجي التونسي حيث فاز في الذهاب بتونس 1-0، وفي العودة فاز 3-0.

2022، أطاح الأهلي بفريق وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز بالقاهرة 4-0، والتعادل في الإياب 2-2.

2023، أقصى الأهلي نادي الترجي التونسي،بعد الفوز في الذهاب بتونس 3-0، والفوز في الإياب بالقاهرة 1-0.

2024 أقصى الأهلي فريق مازيمبي الكونغولي، بعد التعادل في الذهاب بالكونغو 0-0، وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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