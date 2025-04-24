ممدوح عباس يحذف منشور انتقاده لـ حسين لبيب ويعلق: إنتوا عايزين مصيبة

كتب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X".

وكان ممدوح عباس قد أثار الجدل بمنشور سابق منتقدا خلاله حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قبل أن يقوم بحذفه من دقائق.

وكتب عباس منذ قليل: “‏أنهيت منذ دقائق مكالمة تليفونية استمرت عشرين دقيقة مع الكابتن حسين لبيب هو في حاجة، ولا عايزين مصيبة وتشبعوا فيها لطم”.

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

وكان ممدوح عباس، قد أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة جديدة نشرها على حسابه الشخصي، تحدث فيها بشكل ساخر عن رئيس النادي الحالي حسين لبيب.

وكتب عباس: “كلما غاب عني صوت الكابتن حسين لبيب دخلت في قلبي الطمأنينة أن الزمالك بخير… فأرجو من الله العلي القدير أن يديم غيابه عليّ”.

الرسالة التي حملت طابعًا نقديًا غير مباشر، فُهمت من قبل جماهير الزمالك والمتابعين على أنها إشارة إلى عدم رضاه عن أداء المجلس الحالي بقيادة لبيب، والذي يتعرض بالفعل لانتقادات متزايدة بسبب بعض الملفات الإدارية والفنية.

ويُعد ممدوح عباس من الشخصيات المؤثرة في تاريخ النادي، ودائمًا ما يُعبر عن آرائه بوضوح وصراحة، سواء خلال فترة رئاسته أو بعدها.

وتأتي هذه الرسالة في توقيت حساس يشهد فيه النادي الأبيض محاولات للاستقرار الفني والإداري، وسط تحديات مالية ورياضية متعددة.

وتباينت ردود الفعل بين مؤيد يرى في كلام عباس تعبيرًا عن مخاوف مشروعة، ومعارض يرى أن الوقت الحالي يحتاج إلى دعم لا إلى رسائل ساخرة تزيد من حالة الانقسام داخل القلعة البيضاء.

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