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رياضة

في يوم تاريخي للجنة، إعلان تشكيل لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية

انتخابات لجنة اللاعبين
انتخابات لجنة اللاعبين

أسفرت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الخميس في مقر مبنى الاتحادات الرياضية عن فوز جميع اللاعبين المرشحين البالغ عددهم 23 لاعب ولاعبة.

وأقيمت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية في خطوة تاريخية تقام لأول مرة منذ تأسيس اللجنة، وذلك تنفيذًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

أسفر تشكيل لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن فوز البطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 برئاسة اللجنة.

وتم اختيار عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية في منصب النائب الأول وجاءت نوران جوهر لاعبة الاسكواش في منصب النائب الثاني كما تم اختيار الثنائي دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة ومحمد علاء السيد لوكا لاعب كرة اليد لتمثيل لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية المصرية.

فيما ضمت العضوية 18 لاعبا ولاعبة وهم زياد السيسي لاعب السلاح، السباحة فريدة عثمان، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة، أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، عمر العربي لاعب الجمباز، فريدة الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة، اللاعبة آية شحاتة لاعبة التايكوندو.

وشهدت الانتخابات حضور المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة، إلى جانب النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية المصرية والدولية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرر إقامة الانتخابات كخطوة جديدة نحو تمكين الرياضيين الشباب من المشاركة في صنع القرار الرياضي، وأيضا حضر من اللاعبين في عملية التصويت اليوم 74 لاعبا.

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الأولمبية لجنة اللاعبين زياد السيسي أحمد الجندي سارة سمير

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