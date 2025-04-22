الثلاثاء 22 أبريل 2025
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صحة ومرأة

أعراض وأسباب مرض باركنسون وطرق العلاج والوقاية

باركنسون، فيتو
باركنسون، فيتو

أعراض وأسباب مرض باركنسون، مرض باركنسون أو مايعرف بالشلل الرعاش، من الأمراض الشهيرة التى تنتشر بين كبار السن.

وأعراض وأسباب مرض باركنسون عديدة، وللأسف معظمها معروف، ويحرص المريض على الالتزام بالعلاج لسرعة الشفاء وتقليل مخاطر المرض.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى المخ والأعصاب: إن مرض باركنسون أحد الأمراض العصبية المزمنة التي تؤثر على الحركة وتزداد سوءا مع مرور الوقت، ويصيب هذا المرض ملايين الأشخاص حول العالم، ويعد من أكثر اضطرابات الحركة شيوعًا، خاصةً لدى كبار السن.

 

أعراض مرض باركنسون

 وأضاف الحسنى: تبدأ الأعراض عادة بشكل تدريجي، وقد تكون خفيفة في البداية ثم تتطور مع الوقت، ومن أعراض مرض باركنسون:

  • الرعشة (الارتجاف)، خاصة في اليدين أو الأصابع أثناء الراحة.
  • بطء الحركة (البُطء الحركي)، ويشعر المريض بثقل وصعوبة في بدء الحركات أو تنفيذها.
  • تصلب العضلات، ويؤدي إلى آلام في العضلات ومحدودية في الحركة.
  • عدم التوازن ومشاكل في المشي، ويصبح المريض عرضة للسقوط.
  • تغيرات في النطق والكتابة، ويصبح الصوت ضعيفا أو مبحوحا، والكتابة صغيرة وغير منتظمة.
  • تعب واكتئاب واضطرابات النوم، وهي أعراض غير حركية شائعة أيضًا.

 

أسباب مرض باركنسون

وتابع، أن السبب الدقيق لمرض باركنسون غير معروف تماما، لكن هناك عدة عوامل تلعب دورا في ظهوره، ومن أسباب مرض باركنسون:-

  • العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي للمرض قد يزيد من خطر الإصابة.
  • العوامل البيئية، مثل التعرض لبعض السموم أو المبيدات الحشرية.
  • فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، حيث يحدث خلل في إنتاج الدوبامين، وهي مادة كيميائية تساعد على تنظيم الحركة.
أعراض وأسباب مرض باركنسون 
أعراض وأسباب مرض باركنسون، فيتو 

مضاعفات مرض باركنسون

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى، أنه يجب الاهتمام بعلاج مرض باركنسون فى بداياته لتسهيل مراحل العلاج، وتجنب المضاعفات الخطيرة، ومن مضاعفات مرض باركنسون:

  • السقوط والإصابات نتيجة فقدان التوازن.
  • الاكتئاب والقلق بسبب التغيرات النفسية المصاحبة.
  • مشاكل في البلع والكلام.
  • الخرف وتراجع القدرات العقلية في المراحل المتقدمة.
  • صعوبة في أداء المهام اليومية مما يؤثر على جودة الحياة.

 

علاج مرض باركنسون 

وعن طرق علاج مرض باركنسون، قال الدكتور عمرو حسن الحسنى، إنه على الرغم من عدم وجود علاج نهائي، إلا أن هناك طرقا فعالة لتخفيف الأعراض، ومن طرق علاج مرض باركنسون:-

  • العلاج الدوائي، مثل أدوية ليفودوبا ودوبامين أجونست لتعويض نقص الدوبامين.
  • العلاج الطبيعي، لتحسين الحركة والتوازن.
  • العلاج الجراحي، مثل التحفيز العميق للدماغ (DBS) في الحالات المتقدمة.
  • الدعم النفسي والاجتماعي، للتعامل مع الأعراض النفسية والاجتماعية للمرض.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض باركنسون 

وأضاف الحسنى، أنه لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من المرض، لكن يمكن تقليل المخاطر من خلال:-

  • اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة.
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
  • الابتعاد عن السموم البيئية.
  • الحفاظ على صحة الدماغ عبر النشاط الذهني والاجتماعي المستمر.
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أعراض مرض باركنسون لدى كبار السن وطرق إدارته

 

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