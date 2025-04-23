أعراض وأسباب الزهايمر ومخاطره وطرق العلاج والوقاية

أعراض وأسباب الزهايمر، الزهايمر من الأمراض التى تصيب المخ وتؤثر على الذاكرة وهو يعرف بمرض النسيان وعادة يصيب كبار السن.

وأعراض وأسباب الزهايمر، عديدة وللأسف أصبح منتشر في وقتنا الحالي ما يقلق المحيطين بالمرض لمخاطره.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن مرض الزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف شيوعًا، ويؤثر بشكل كبير على الذاكرة والتفكير والسلوك، يتطور المرض تدريجيًا ويؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان القدرة على أداء المهام اليومية.

أعراض مرض الزهايمر

وأضاف الحسنى، تختلف أعراض الزهايمر حسب المرحلة، ومن أعراض الزهايمر:-

فقدان الذاكرة، خاصة الأحداث القريبة.

صعوبة في تنفيذ المهام اليومية.

الارتباك بشأن الوقت أو المكان.

مشاكل في اللغة والكلام.

تغيّرات في المزاج والسلوك مثل الاكتئاب أو العدوانية.

ضعف الحكم واتخاذ القرار.

الانسحاب الاجتماعي.

أسباب مرض الزهايمر

وتابع، أنه لا يوجد سبب محدد، لكن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة، منها:

العوامل الوراثية خاصة الجينات

تقدم العمر، وخطر الإصابة يزداد بعد سن الـ65.

إصابات الرأس السابقة.

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

نمط الحياة غير الصحي مثل قلة النشاط البدني وسوء التغذية.

أعراض وأسباب الزهايمر

مضاعفات مرض الزهايمر

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى، أنه مع تطور المرض، قد تظهر مضاعفات خطيرة، مثل:

فقدان القدرة على التواصل أو الحركة.

الالتهابات المتكررة، مثل التهاب الرئة.

سوء التغذية والجفاف.

خطر السقوط والإصابات.

الاعتماد الكامل على الآخرين في الرعاية.

طرق علاج الزهايمر

وأضاف الحسنى، أنه لا يوجد علاج شافٍ حتى الآن، لكن هناك أدوية وأساليب تساعد في إبطاء تطور المرض وتحسين جودة الحياة، منها:-

الأدوية.

العلاج السلوكي والنفسي.

العلاج الطبيعي والنشاطات الذهنية.

الوقاية من مرض الزهايمر

وتابع، أنه على الرغم من عدم وجود وسيلة مؤكدة للوقاية من الزهايمر، إلا أن هناك نمط حياة صحي قد يقلل من خطر الإصابة، مثل:-

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول نظام غذائي متوازن (مثل حمية البحر المتوسط).

تحفيز الدماغ بألعاب الذاكرة والقراءة والتعلم المستمر.

التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم.

الابتعاد عن التدخين والكحول.

الحفاظ على علاقات اجتماعية نشطة.

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