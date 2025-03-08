قد يؤدي إلى اعتام العدسة، تأثير التهاب المفاصل الصدفي على العين

عندمت يعاني الشخص من التهاب المفاصل الصدفي، فقد تظهر عليه بقع حمراء سميكة على الجلد مع قشور عليها. وقد تتورم المفاصل ويتألم أيضًا، ولكن أحيانًا تظهر أعراض في أماكن غي متوقعه، مثل العينن.

ونستعرض في التقرير التالي مخاطر وتأثير التهاب المفاصل الصدفي على العين.

كيف يؤثر التهاب المفاصل الصدفي على العين؟

كل من الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي من أمراض المناعة الذاتية. وهذا يعني أنها تتسبب في مهاجمة الجسم لنفسه عن طريق الخطأ. يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث التهاب في أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك العين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

إذا كانت العين ملتهبتين وكان الشخص يعاني من الصدفية، فقد يكون مصابًا بالتهاب العنبية، وهذا مصطلح لأي التهاب داخل العين. يمكن أن يؤدي إلى تورم وتلف أنسجة العين. قد يؤثر التهاب العنبية على إحدى العينين أو كلتيهما. تشمل الأعراض:

عدم وضوح الرؤية

بقع داكنة عائمة في خط الرؤية تسمى العوامات

ألم واحمرار العين

حساسية الضوء

قد يساعد علاج التهاب المفاصل الصدفي في علاج التهاب العنبية. قد يصف الطبيب أيضًا أدوية ستيرويدية تعمل على كبح جهاز المناعة. وقد تخفف هذه الأدوية من التهاب العين.

حالات أخرى

قد يؤدي الالتهاب المستمر إلى مشاكل أخرى في العين. وتشمل هذه:

التهاب الملتحمة (العين الوردية)، وهو التهاب أو عدوى تصيب الطبقة التي تغطي الجزء الأبيض من عينيك. وتشمل الأعراض:

عيون حمراء وحكة

الشعور بوجود شيء في العين

إفرازات متقشرة

دموع

الجلوكوما، وهي مجموعة من الحالات التي تلحق الضرر بالعصب البصري. وغالبًا ما تبدأ بالتهاب يتسبب في تراكم الضغط في العين، وتشمل الأعراض:

عدم وضوح الرؤية

هالات أو بقع فارغة في مجال الرؤية

ألم واحمرار العين

قد لا يعاني المريض من أي من هذه الأعراض إذا كان المرض في مراحله المبكرة. ولهذا السبب فإن إجراء فحوصات العين المنتظمة أمر مهم. ويمكن لطبيب العيون اكتشاف ذلك حتى لو لم تظهر عليه أعراض. ​​ويمكن أن يكون الجلوكوما أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول الكورتيكوستيرويدات لعلاج التهاب المفاصل الصدفي.

إعتام عدسة العين، يحدث ذلك عندما يحول الالتهاب عدسة العين الشفافة إلى عدسة غائمة. يمكن أن تشمل الأعراض:

مشاكل الرؤية في الليل

ضبابية الرؤية

ازدواج الرؤية في إحدى العينين

تغيير وصفة النظارات أو العدسات اللاصقة

يمكن أن تزيد الستيرويدات التي يضعها الشخص على بشرته أو يتناولها عن طريق الفم لفترات طويلة من خطر الإصابة بهذا المرض في سن مبكرة. عادة ما يتم علاج إعتام عدسة العين بالجراحة. ويقوم طبيب العيون بإزالة العدسة الغائمة ووضع عدسة اصطناعية.

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