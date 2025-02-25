الأعراض الرئيسية وطرق علاج خشونة الركبة

خشونة الركبة أو هشاشة العظام في الركبة هي حالة تنكسية حيث ينهار الغضروف في المفصل ببطء، وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الذي يؤثر على مفصل الركبة، وهشاشة العظام هي حالة تقدمية مدى الحياة، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض.

خشونة الركبة

تحدث خشونة الركبة عندما ينهار الغضروف في مفصل الركبة، مما يتسبب في احتكاك العظام ببعضها البعض، ويسبب هذا الاحتكاك الألم والتورم في الركبة، مما يؤدي إلى تصلبها، وهشاشة العظام هي مرض تنكسي في المفاصل - وهو نتيجة للتآكل والتلف بمرور الوقت، وهو شائع جدًا، والركبة، التي تتحمل الكثير من الضغط طوال الحياة، هي واحدة من أكثر المفاصل تأثرًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

خشونة الركبة هي حالة تقدمية طويلة الأمد ليس لها علاج، وهناك العديد من العلاجات المتاحة لإبطاء تقدمها وتخفيف الأعراض، ويمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة، ولكنها تميل إلى التفاقم مع مرور الوقت، وقد تؤدي في النهاية إلى الإعاقة، ويراقب مقدم الرعاية الصحية التهاب المفاصل أثناء تقدمه، وعندما يبدأ في التأثير على حياة الشخص، تكون الجراحة خيارًا.

أعراض خشونة الركبة

يعتبر ألم الركبة هو أكثر أعراض هشاشة العظام في الركبة شيوعًا، وقد تؤلم الركبة عندما تضغط عليها، أو عندما تحركها أو حتى عندما تجلس ساكنًا، وتشمل أعراض هشاشة العظام الأخرى في الركبة ما يلي:

الشعور بتصلب الركبة، خاصة بعد النهوض لأول مرة أو بعد الجلوس لفترة طويلة.

الشعور بتورم الركبة أو انتفاخها.

سماع صوت طقطقة أو طحن عند تحريك الركبة.

الشعور أن الركبة متذبذبة، وكأنها قد تنثني أو "تنكسر".

تتيبّس الركبة أو الشعور وكأنها عالقة عندما محاول تحريكها.

المضاعفات المحتملة لالتهاب مفاصل الركبة

مع تقدم التهاب مفاصل الركبة، يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية الإضافية، بما في ذلك:

عدم استقرار المفصل، عندما يبدأ الشخص في استخدام ركبته بشكل أقل، يمكن أن تصبح العضلات التي تدعمها أضعف، مما يجعل المفصل أقل استقرارًا، ويمكن أن يؤثر هذا على كيفية المشي ويزيد من خطر الإصابة.

النتوءات العظمية، ويمكن أن يؤدي فقدان الغضروف في المفصل والاحتكاك بالعظام إلى نمو كتل عظمية تسمى النتوءات العظمية عليها، ويمكن أن تسبب هذه المزيد من الاحتكاك والتهيج في المفصل.

أسباب هشاشة العظام في الركبة

تحدث هشاشة العظام في الركبة عندما يتآكل الغضروف في مفصل الركبة، ويغطي الغضروف أطراف العظام حيث تلتقي في مفصل الركبة، ويوفر حشوة تسمح للعظام بالتحرك بسلاسة ضد بعضها البعض، كما يمتص الصدمات عندما تضع وزنًا على الركبة، وعندما ينهار الغضروف، لا يمكنه النمو مرة أخرى، وعندما تفقده، تبدأ في فقدان الحركة في المفصل.

عادةً ما يكون هشاشة العظام نتيجة للتآكل التدريجي للمفصل بمرور الوقت، في بعض الأحيان، تساهم العوامل الثانوية، مثل الإصابة أو الضغط الإضافي على الركبة، في تآكلهما بشكل أسرع.

عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام في الركبة

قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام في الركبة إذا:

كان مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر (زيادة الوزن)

أصيبت الركبة أو كان لدي الشخص إصابة قديمة في الركبة

وضع ضغطًا متكررًا على الركبة في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة

ورث ميلًا للإصابة بهشاشة العظام في الركبة

علاج خشونة الركبة

تشمل علاجات هشاشة العظام في الركبة تغييرات في نمط الحياة والعلاجات غير الجراحية والجراحة، وعادةً، يحاول مقدمو الرعاية الصحية العلاجات غير الجراحية أولًا قبل التوصية بإجراء جراحة لهشاشة العظام في الركبة.

العلاجات غير الجراحية لهشاشة العظام في الركبة

تتضمن علاجات هشاشة العظام غير الجراحية في الركبة ما يلي:

استخدام مسكنات الألم

العلاج الطبيعي

فقدان الوزن في بعض الأحيان

استخدام دعامة الركبة

حقن الكورتيزون

حقن جل الركبة

حقن حصار العصب الركبي

حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية

العلاجات الجراحية لهشاشة العظام في الركبة

تتضمن علاجات هشاشة العظام الجراحية في الركبة ما يلي:

استبدال الغضروف

إعادة تشكيل عظم الركبة (قطع العظم)

استبدال الركبة الجزئي

استبدال الركبة بالكامل

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