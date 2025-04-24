أجازات المريض النفسي، كيف يتعامل القانون مع من يعاني في صمت؟

في بلدٍ تتسارع فيه الوتيرة اليومية حتى تكاد تبتلع النفس البشرية، يظل المرض النفسي محاطًا بهالة من الصمت والتهميش. ليس فقط في الوعي المجتمعي، ولكن أيضًا في مساحات القانون والعمل، بينما يعاني الكثيرين من الاكتئاب، القلق، الاضطرابات المزاجية وغيرها، يظل سؤال أساسي معلقًا: هل للمريض النفسي حق قانوني في الحصول على إجازة للعلاج، أم أن الاعتراف بآلامه ما زال مشروطًا بتقرير طبي محفوف بالشك؟

مفهوم الإجازات المرضية في القانون

ينظم قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) واللوائح الخاصة بالقطاع الخاص الإجازات المرضية، ويُفترض أن تُمنح بناءً على شهادة معتمدة من جهة طبية حكومية. لكن المشكلة تبدأ حين يتعلق الأمر بمرض "نفسي"، وليس "عضوي". إذ يعاني المرضى النفسيون من صعوبة الحصول على اعتراف طبي رسمي يعادل ما يحصل عليه مريض القلب أو السكر، خصوصًا إن لم تكن حالتهم من النوع الحاد.

وغالبًا ما يُنظر للمريض النفسي في مصر باعتباره شخصًا "يجب أن يتحمل"، أو أنه "بيتهرب من الشغل". هذا التحيز المجتمعي ينعكس داخل بيئة العمل، حيث يخشى البعض التقدم بإجازة نفسية حتى لا يُوصم، أو يُستبعد من الترقية لاحقًا. ورغم وجود مستشفيات جامعية ومراكز مثل "العباسية" و"حلوان"، فإن آلية التواصل بين الطبيب النفسي ومؤسسة العمل ما زالت تعاني من فجوة ثقة ونقص في التوعية القانونية.

تجارب دولية قابلة للتطبيق

في بلدان مثل السويد وألمانيا، تعد الصحة النفسية جزءًا أصيلًا من الصحة العامة. وتمنح إجازات علاجية بناء على توصية الطبيب النفسي دون وصاية إضافية، وفي بعض الدول، يسمح للموظف بالحصول على "يوم صحة نفسية" مرة أو أكثر شهريًا، كجزء من ثقافة عمل تحترم الإنسان.

ولن تحل أزمة المرض النفسي بمواد قانونية فقط، بل بفهم ثقافي جديد، حال إعادة النظر في آليات الاعتراف بالأمراض النفسية كأمر واقع لا عيب فيه، وعلى المؤسسات أن تفتح المجال لسياسات دعم نفسي حقيقية.

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