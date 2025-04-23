أخبار الرياضة اليوم: قرار جديد من لجنة الاستئناف بشأن أزمة مباراة القمة.. فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية.. والخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز لمنصبه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة في جلستها اليوم حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو المقبل مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضًا التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها اليوم بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية على رأسها؛ نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأكد فيفا حسب التحديث الأسبوعي على موقعه الرسمي، إيقاف القيد لـ7 من الأندية المصرية بسبب 10 قضايا جاءت كالتالي:

1- الإسماعيلي (3 قضايا)

2- الزمالك (قضية)

3- فاركو (قضية)

4- وادي دجلة (قضية)

5- أسوان (قضية)

6- إيسترن كومباني (قضيتان)

7- بيراميدز (قضية)

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع مسئولي نادي جرين هيلز بشأن أزمة مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز، الذي تم إنهاء عمله بالنادي بعد الإساءة لرئيس الأهلي عبر حسابه الشخصي.

وأعلن تامر السعيد رئيس نادي جرين هيلز، تفاصيل تواصل الخطيب معهم بشأن الأزمة في بيان رسمي والذي جاء كالتالي: “في مفاجأة جميلة تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من الخلوق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبلغني أنه كان مرافقًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن يعلم بما صدر في حقه من الدكتور مصطفى القاضي المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الذي تم إنهاء عمله بعد الإساءة غير المبررة في حق رئيس النادي الأهلي، لأن أخلاقنا وقيم مجتمعنا ترفض ذلك”.

وأضاف: “وقال الكابتن الخطيب في اتصاله معي إنه يقدر ويحترم قرار مجلس إدارة نادي جرين هيلز ويتوجه إليه بكل الشكر على هذا الموقف، لكنه يرفض تمامًا الأذى الذي لحق بأسرة الدكتور مصطفى القاضي، لأن ليس لها ذنب فيما صدر عنه من إساءة وهو متنازل عن حقه تجاه ذلك”.



وأكمل: “وأنه وبدون تدخل يستأذن مجلس إدارة نادي جرين هيلز في عودة الدكتور مصطفى القاضي إلى موقعه”.

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة خلافه مع هشام نصر نائب الرئيس، بسبب 700 ألف دولار.

وكانت أنباء انتشرت صباح اليوم تفيد بأن حسام المندوه دخل في صدام مع هشام نصر بعد طلب الأخير 700 ألف دولار من خزينة النادي لتدعيم فريق اليد ببعض اللاعبين المحترفين للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الأفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية.

وواصلت الأنباء:" حسام المندوه تحفظ على طلب هشام نصر ويري استحالة توفير هذا المبلغ الكبير من أجل استعارة لاعبين لمدة أقل من شهر، وليس من أجل إعادة بناء الفريق على المدى الطويل.

كما أشارت الأنباء بأن الخلافات بين نصر والمندوه، ازدادت بسبب قيمة عقود التجديد لبعض لاعبى اليد مثل شادى خليل الذى يتقاضى بعد التجديد 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو مبلغ كبير للغاية في العاب الصالات، بخلاف التجديد لأحمد الأحمر موسم مقابل 8 ملايين جنيه، ويرى المندوه أن هذه التجديدات المبالغ فيها تشكل عبئا على خزينة النادى التي تعانى من الأساس.

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لفيتو أنه لم يدخل في خلافات مطلقا مع هشام نصر.

وواصل: هشام نصر لم يطلب في الأساس 700 ألف دولار لتدعيم فريق اليد فكيف حدث صدام بيني وبين هشام نصر.

وأضاف:" الأزمة غير حقيقية والهدف منها محاولة لهدم نادي الزمالك ونعلم ذلك جيدا.

وجّه نادي الزمالك إنذارًا جديدًا للاعب الفريق الأول أحمد مصطفي “زيزو”، بسبب استمرار غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية دون إذن، منذ قرار استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية.

وأفادت مصادر داخل النادي أن الجهاز الإداري أرسل إنذارًا رسميًا للاعب بعدما سبق وتم إرسال أكثر من 5 إنذارات سابقة، يُطالبه فيها بالانتظام الفوري في التدريبات، مع التأكيد على أن الغياب غير المبرر يعد مخالفة للوائح الفريق ويعرضه للعقوبات.

انتهت مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات اللقاء دون خطورة حقيقية على المرميين، باستثناء بعض المحاولات من الكرات الثابتة والعرضيات، إلا أن جميع الفرص لم تترجم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

كشفت الشرطة الصينية في بيان رسمي ملابسات وفاة الدولي الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم فريق تشجيانج بروفيشنال، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبناه.

وأنهت شرطة منطقة هانجتشو، التكهنات المحيطة بوفاة بوبيندزا حيث تم تداول عدة فرضيات، تتراوح بين الانتحار والقتل غير العمد، بما في ذلك السقوط العرضي، وألقى التحقيق الذي تم فتحه في الصين الضوء سريعا على ملابسات المأساة.

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغًا كبيرًا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبًا.

وأضاف عمرو أدهم أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا.

بات أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، مهددا بالغياب عن الأحمر في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد عبد القادر لفحص طبي جديد، عند عودته إلى القاهرة، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمنافسات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أقل من شهرين.

وكان الأهلي قد أعار لاعبه إلى قطر لموسم واحد، دون بند يقضي بأحقية الشراء.

وبحسب قناة الكأس القطرية، فإن نادي قطر سيفتقد جهود لاعبه المصري أحمد عبد القادر في بطولة كأس الأمير، بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة شهرين تقريبًا، وبالتالي سيعود اللاعب إلى ناديه الأهلي بعد نهاية مشواره مع فريقه القطري.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تحقيق رقم في الأرباح السنوية هو الأعلى لها على الإطلاق في الموسم الماضي 2023-2024، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تواصل مؤشرات الليجا في تحقيق المزيد من الأرباح مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال تقرير اقتصادي للرابطة اليوم الأربعاء إن مسابقة الليجا أنهت موسم 2023-2024، بنتائج مالية قياسية لتعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم صلابة وديناميكية وإيرادات في العالم.

وأضافت: "كما حققت مسابقة الدوري الإسباني الممتاز أرقاما تاريخية في الحضور الجماهيري بالملاعب للموسم الماضي".

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