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رياضة

أحمد عبد القادر مهدد بالغياب عن الأهلي بكأس العالم للأندية، اعرف السبب

أحمد عبد القادر،
أحمد عبد القادر، فيتو

بات أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي المعار إلى قطر القطري، مهددا بالغياب عن الأحمر في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد عبد القادر لفحص طبي جديد، عند عودته إلى القاهرة، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمنافسات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أقل من شهرين.

وكان الأهلي قد أعار لاعبه إلى قطر لموسم واحد، دون بند يقضي بأحقية الشراء.

وبحسب قناة الكأس القطرية، فإن نادي قطر سيفتقد جهود لاعبه المصري أحمد عبد القادر في بطولة كأس الأمير، بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة شهرين تقريبًا، وبالتالي سيعود اللاعب إلى ناديه الأهلي بعد نهاية مشواره مع فريقه القطري.

وخاض عبد القادر خلال الموسم الحالي رفقة قطر القطري 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

 

وكان فريق الريان فاز على نظيره نادي قطر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة الدوري القطري. 

وتعرض تريزيجيه لإصابة  في رأسه بعد تدخل من مدافع فريق قطر في الدقيقة 30، قبل أن يتم إسعافه قبل أن يعود للمشاركة في المباراة. 

وقاد محمود تريزيجيه المحترف في صفوف الريان تشكيل فريقه الأساسي، بينما غاب أحمد عبد القادر عن نادي قطر في مواجهة الليلة. 

تشكيل الريان ضد قطر

تشكيل قطر ضد الريان 

ترتيب نادي الريان وقطر في الدوري القطري

ويقع نادي الريان، في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي قطر المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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