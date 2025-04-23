دوري أوروبي يحقق أرباحا بقيمة 5 مليارات يورو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تحقيق رقم في الأرباح السنوية هو الأعلى لها على الإطلاق في الموسم الماضي 2023-2024، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تواصل مؤشرات الليجا في تحقيق المزيد من الأرباح مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

الدوري الإسباني يحقق 5 مليار يورو أرباحا

وقال تقرير اقتصادي للرابطة اليوم الأربعاء إن مسابقة الليجا أنهت موسم 2023-2024، بنتائج مالية قياسية لتعزز مكانتها كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم صلابة وديناميكية وإيرادات في العالم.

وأضافت: "كما حققت مسابقة الدوري الإسباني الممتاز أرقاما تاريخية في الحضور الجماهيري بالملاعب للموسم الماضي".

وبلغ إجمالي الأرباح السنوية لموسم 2023 ـ 2024، ما يزيد بقليل عن 5 مليارات يورو، بزيادة قدرها 3.2 % مقارنة بالموسم السابق (2022-2023).

وعلى الصعيد التجاري، تجاوزت الأرباح التجارية للرابطة حاجز مليار يورو للعام الثاني على التوالي، بفضل استراتيجيات الرعاية والتراخيص الرياضية، بالإضافة للحضور الدولي المتنامي.

الحضور الجماهيري في الدوري الإسباني

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في ملاعب الدوري الإسباني، التي تحظى بمتابعة عالية حتى من جماهير كرة القدم خارج إسبانيا، 16 مليون متفرج، بمتوسط 75.4 % من طاقة الاستيعاب الإجمالية لمختلف الملاعب.

وفيما يتعلق بالموسم الحالي 2024-2025، تشير التوقعات إلى مزيد من التحسن في النتائج بفضل نمو الأرباح وتحسن هوامش التشغيل، وفق التقرير الذي نشرته رابطة الدوري الإسباني.

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