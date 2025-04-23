الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حادث أم محاولة قتل؟، الشرطة الصينية تحسم الجدل حول سبب وفاة لاعب الزمالك الهارب

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية

كشفت الشرطة الصينية في بيان رسمي  ملابسات وفاة الدولي الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم فريق تشجيانج بروفيشنال، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبناه.

وأنهت شرطة منطقة هانجتشو،  التكهنات المحيطة بوفاة بوبيندزا حيث تم تداول عدة فرضيات، تتراوح بين الانتحار والقتل غير العمد، بما في ذلك السقوط العرضي، وألقى التحقيق الذي تم فتحه في الصين الضوء سريعا على ملابسات المأساة.

آرون بوبيندزا
آرون بوبيندزا

بيان رسمي من الشرطة الصينية 

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكدت الشرطة الصينية أن الأمر كان حادثا، وفيما يلي نص البيان:

"في حوالي الساعة 1:14 ظهرًا من يوم 16 أبريل 2025، تلقى مكتبنا اتصالًا من الجمهور يفيد بسقوط شخص من مبنى في مجمع سكني تابع لنا.

 سارع مكتبنا إلى تكليف الشرطة بالتعامل مع الحادث على الفور، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. أُعلنت وفاة المصاب لاحقًا بعد فشل العلاج في المستشفى. وقد تأكد أن المتوفى آرون بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عامًا  مواطن من جمهورية الجابون، لاعب أجنبي في نادي تشجيانج لكرة القدم المحترف. 

وبعد إجراء تحقيق ميداني، وزيارات ميدانية، وتتبع بالفيديو، وأعمال أخرى قامت بها أجهزة الأمن العام، تبيّن أنه سقط من شرفة المسكن المستأجر، مما أدى إلى وفاته، وتم استبعاد القضية الجنائية.

وبالتالي تم استبعاد المسار الإجرامي رسميًا. تم تصنيف وفاة آرون بوبيندزا الآن على أنها حادثة".

يذكر أن آرون بوبيندزا سبق له التوقيع لنادي الزمالك قبل أن يتراجع ويوقع لنادي رابيد بوخارست الروماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرون بوبيندزا رابيد بوخارست رات لنادي الزمالك نادي رابيد بوخارست الروماني الجابوني أرون بوبيندزا

مواد متعلقة

قبل مواجهة بيراميدز، رئيس الكاف: والدي كان مشجعًا لأورلاندو

مدرب برشلونة يدافع عن أنشيلوتي: ريال مدريد يمتلك أحد أفضل مدربي العالم

منافس الأهلي في مونديال الأندية، أزمة سوء سلوك تضرب صفوف بورتو البرتغالي

صناعة مرموش، سيلفا يتقدم بالهدف الأول لمانشستر سيتي في مرمى أستون فيلا

ضحية "غاز الضحك"، صديق آرون بوبيندزا يكشف تفاصيل صادمة عن وفاته

عمرو أدهم: ننتظر موقف "فيفا" بعد وفاة آرون بوبيندزا
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-4-2025

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية