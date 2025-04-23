حادث أم محاولة قتل؟، الشرطة الصينية تحسم الجدل حول سبب وفاة لاعب الزمالك الهارب

كشفت الشرطة الصينية في بيان رسمي ملابسات وفاة الدولي الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم فريق تشجيانج بروفيشنال، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في مبناه.

وأنهت شرطة منطقة هانجتشو، التكهنات المحيطة بوفاة بوبيندزا حيث تم تداول عدة فرضيات، تتراوح بين الانتحار والقتل غير العمد، بما في ذلك السقوط العرضي، وألقى التحقيق الذي تم فتحه في الصين الضوء سريعا على ملابسات المأساة.

آرون بوبيندزا

بيان رسمي من الشرطة الصينية

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكدت الشرطة الصينية أن الأمر كان حادثا، وفيما يلي نص البيان:

"في حوالي الساعة 1:14 ظهرًا من يوم 16 أبريل 2025، تلقى مكتبنا اتصالًا من الجمهور يفيد بسقوط شخص من مبنى في مجمع سكني تابع لنا.

سارع مكتبنا إلى تكليف الشرطة بالتعامل مع الحادث على الفور، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. أُعلنت وفاة المصاب لاحقًا بعد فشل العلاج في المستشفى. وقد تأكد أن المتوفى آرون بوبيندزا، البالغ من العمر 28 عامًا مواطن من جمهورية الجابون، لاعب أجنبي في نادي تشجيانج لكرة القدم المحترف.

وبعد إجراء تحقيق ميداني، وزيارات ميدانية، وتتبع بالفيديو، وأعمال أخرى قامت بها أجهزة الأمن العام، تبيّن أنه سقط من شرفة المسكن المستأجر، مما أدى إلى وفاته، وتم استبعاد القضية الجنائية.

وبالتالي تم استبعاد المسار الإجرامي رسميًا. تم تصنيف وفاة آرون بوبيندزا الآن على أنها حادثة".

يذكر أن آرون بوبيندزا سبق له التوقيع لنادي الزمالك قبل أن يتراجع ويوقع لنادي رابيد بوخارست الروماني.

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