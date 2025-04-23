الزمالك ينذر زيزو مجددًا ويجهز شكوى لاتحاد الكرة

وجّه نادي الزمالك إنذارًا جديدًا للاعب الفريق الأول أحمد مصطفي “زيزو”، بسبب استمرار غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية دون إذن، منذ قرار استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية.

وأفادت مصادر داخل النادي أن الجهاز الإداري أرسل إنذارًا رسميًا للاعب بعدما سبق وتم إرسال أكثر من 5 إنذارات سابقة، يُطالبه فيها بالانتظام الفوري في التدريبات، مع التأكيد على أن الغياب غير المبرر يعد مخالفة للوائح الفريق ويعرضه للعقوبات.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن إدارة الزمالك بدأت في تجهيز ملف شامل لتقديم شكوى رسمية ضد زيزو إلى اتحاد الكرة، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بانقطاعه، ونسخ من الإنذارات المرسلة، لتأكيد التزام النادي بكافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقة بين اللاعب والنادي، عقب أزمة استبعاده من لقاء ستيلينبوش بقرار فني من المدير الفني جوزيه بيسيرو، وما تبعه من جدل واسع داخل الوسط الرياضي حول مستقبل اللاعب وفرص انتقاله المحتملة، وسط تكهنات برغبة بعض الأندية في ضمه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، يلتزم الزمالك بموقفه الحازم تجاه تطبيق الانضباط داخل الفريق، في إطار سعيه للعودة إلى منصات التتويج خلال الموسم الجاري.

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