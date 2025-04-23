الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينذر زيزو مجددًا ويجهز شكوى لاتحاد الكرة

زيزو
زيزو

وجّه نادي الزمالك إنذارًا جديدًا  للاعب الفريق الأول أحمد مصطفي “زيزو”، بسبب استمرار غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية دون إذن، منذ قرار استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية.

وأفادت مصادر داخل النادي أن الجهاز الإداري أرسل إنذارًا رسميًا للاعب بعدما سبق وتم إرسال أكثر من 5 إنذارات سابقة، يُطالبه فيها بالانتظام الفوري في التدريبات، مع التأكيد على أن الغياب غير المبرر يعد مخالفة للوائح الفريق ويعرضه للعقوبات.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن إدارة الزمالك بدأت في تجهيز ملف شامل لتقديم شكوى رسمية ضد زيزو إلى اتحاد الكرة، يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بانقطاعه، ونسخ من الإنذارات المرسلة، لتأكيد التزام النادي بكافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقة بين اللاعب والنادي، عقب أزمة استبعاده من لقاء ستيلينبوش بقرار فني من المدير الفني جوزيه بيسيرو، وما تبعه من جدل واسع داخل الوسط الرياضي حول مستقبل اللاعب وفرص انتقاله المحتملة، وسط تكهنات برغبة بعض الأندية في ضمه خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، يلتزم الزمالك بموقفه الحازم تجاه تطبيق الانضباط داخل الفريق، في إطار سعيه للعودة إلى منصات التتويج خلال الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الزمالك أحمد مصطفي “زيزو” احمد مصطفي الكونفدرالية نادي الزمالك زيزو

مواد متعلقة

مفاجأة حول مفاوضات الزمالك مع سالم الدوسري (فيديو)

الزمالك يبدأ تحركات جدية لضم "دينامو" وسط بيراميدز

ردا على شوبير، عمرو أديب: لو زيزو هيجيب لنا كأس العالم مش عايزينه

بيسيرو يرد على شوبير: أنا من طلبت رحيل زيزو بسبب عدم التركيز
ads

الأكثر قراءة

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

بتوجيه لموسم الرياض، لفتة إنسانية غير متوقعة من تركي آل الشيخ لـ سليمان عيد ونجله

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض 4 أصناف شعبية والمستورد يبتعد بأرقام خيالية

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في الليمون لأول مرة

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية