الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية على رأسها؛ نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

 وأكد فيفا حسب التحديث الأسبوعي على موقعه الرسمي، إيقاف القيد لـ7 من الأندية المصرية بسبب 10 قضايا جاءت كالتالي:  

1- الإسماعيلي (3 قضايا)

2- الزمالك (قضية)

3- فاركو  (قضية)

4- وادي دجلة (قضية)

5- أسوان (قضية)

6- إيسترن كومباني (قضيتان)

7- بيراميدز (قضية)

أبرزها الزمالك وبيراميدز الإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية
أبرزها الزمالك وبيراميدز الإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

فيما كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أنه جارٍ حل أزمة النيجيري صامويل أوجو المعار لصفوف الجونة. 

وتلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخطاره بإيقاف القيد الخاص بالفريق بشكل رسمي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن أزمة صامويل اوجو لا تتعدى الـ50 ألف دولار وجارٍ حلها، وبعد انتهاء أزمة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد. 

إيقاف القيد بنادي بيراميدز 

وأكد مصدر نادي بيراميدز، أنه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني كما تردد ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة. 

وتابع مصدر أن سر إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب الفيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.  

 وأضاف المصدر أن الفيفا اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك الاسماعيلي بيراميدز إيقاف القيد

مواد متعلقة

الزمالك يدرس تنفيذ ضربة ثلاثية.. عودة ساسي على الطاولة وبيكهام وطارق حامد في الصورة

عمرو أدهم: ننتظر موقف "فيفا" بعد وفاة آرون بوبيندزا
ads

الأكثر قراءة

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

على غرار الأطباء، نزيف الكفاءات يهدد قطاع البترول بعد الاستقالات الجماعية بسبب ضعف الرواتب

بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

أول رد من عمرو أدهم على إيقاف قيد الزمالك

حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قانون جديد للسيطرة على الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تستحب التلبية في الحج وما أحكامها؟ دار الإفتاء توضح

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

المزيد
الجريدة الرسمية