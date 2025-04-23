بسبب 700 ألف دولار، حسام المندوه يكشف لفيتو حقيقة أزمته مع هشام نصر

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة خلافه مع هشام نصر نائب الرئيس، بسبب 700 ألف دولار.

حسام المندوه وهشام نصر

وكانت أنباء انتشرت صباح اليوم تفيد بأن حسام المندوه دخل في صدام مع هشام نصر بعد طلب الأخير 700 ألف دولار من خزينة النادي لتدعيم فريق اليد ببعض اللاعبين المحترفين للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الأفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية.

وواصلت الأنباء:" حسام المندوه تحفظ على طلب هشام نصر ويري استحالة توفير هذا المبلغ الكبير من أجل استعارة لاعبين لمدة أقل من شهر، وليس من أجل إعادة بناء الفريق على المدى الطويل.

كما أشارت الأنباء بأن الخلافات بين نصر والمندوه، ازدادت بسبب قيمة عقود التجديد لبعض لاعبى اليد مثل شادى خليل الذى يتقاضى بعد التجديد 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو مبلغ كبير للغاية في العاب الصالات، بخلاف التجديد لأحمد الأحمر موسم مقابل 8 ملايين جنيه، ويرى المندوه أن هذه التجديدات المبالغ فيها تشكل عبئا على خزينة النادى التي تعانى من الأساس.

رد حسام المندوه على أزمته مع هشام نصر

وقال حسام المندوه في تصريحات خاصة لفيتو أنه لم يدخل في خلافات مطلقا مع هشام نصر.

وواصل: هشام نصر لم يطلب في الأساس 700 ألف دولار لتدعيم فريق اليد فكيف حدث صدام بيني وبين هشام نصر.

وأضاف:" الأزمة غير حقيقية والهدف منها محاولة لهدم نادي الزمالك ونعلم ذلك جيدا.

ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة على 4 أشواط، الزمالك يواجه بهتيم وديا الجمعة استعدادا للمصري بالدوري

يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خوض مباراة ودية أمام فريق بهتيم يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة على 4 أشوط كي يحصل جميع اللاعبين على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

مباراة الزمالك والمصري

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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