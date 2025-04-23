الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

أول رد من عمرو أدهم على إيقاف قيد الزمالك

عمرو أدهم
عمرو أدهم

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.


وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك  في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغًا كبيرًا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبًا.


وأضاف عمرو أدهم أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا. 


وأوضح عضو المجلس أن الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.

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