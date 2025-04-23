رغم الإساءة، الخطيب يطالب بعودة مدير نادي جرين هيلز إلى منصبه

تواصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع مسئولي نادي جرين هيلز بشأن أزمة مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز، الذي تم إنهاء عمله بالنادي بعد الإساءة لرئيس الأهلي عبر حسابه الشخصي.

وأعلن تامر السعيد رئيس نادي جرين هيلز، تفاصيل تواصل الخطيب معهم بشأن الأزمة في بيان رسمي والذي جاء كالتالي: “في مفاجأة جميلة تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من الخلوق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبلغني أنه كان مرافقًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا ولم يكن يعلم بما صدر في حقه من الدكتور مصطفى القاضي المدير التنفيذي لنادي جرين هيلز الذي تم إنهاء عمله بعد الإساءة غير المبررة في حق رئيس النادي الأهلي، لأن أخلاقنا وقيم مجتمعنا ترفض ذلك”.

وأضاف: “وقال الكابتن الخطيب في اتصاله معي إنه يقدر ويحترم قرار مجلس إدارة نادي جرين هيلز ويتوجه إليه بكل الشكر على هذا الموقف، لكنه يرفض تمامًا الأذى الذي لحق بأسرة الدكتور مصطفى القاضي، لأن ليس لها ذنب فيما صدر عنه من إساءة وهو متنازل عن حقه تجاه ذلك”.

وأكمل: “وأنه وبدون تدخل يستأذن مجلس إدارة نادي جرين هيلز في عودة الدكتور مصطفى القاضي إلى موقعه”.

واختتم نادي جرين هيلز البيان: "توجهت بالشكر للكابتن محمود الخطيب على موقفه النبيل وهذا ليس بجديد عليه، ووعدته بالعمل على تلبية طلبه بعد عرض الأمر على مجلس إدارة نادي جرين هيلز، وفي النهاية وجه الكابتن الخطيب الدعوة لي ولمجلس إدارة نادي جرين هيلز لزيارة النادي الأهلي في أي وقت.. وحقيقة سعدت بهذه الدعوة الكريمة، وسوف نعمل على تلبيتها في وقت قريب.. شكرًا لكل من يساهم في رفعة القيم والأخلاق ويحافظ على وحدة بلادنا".

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