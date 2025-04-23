غزل المحلة يرفض نقل مباراته مع إنبي في الدوري الممتاز

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، تمسكه بإقامة مباراة الفريق الأول أمام نادي إنبي، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أبريل الجاري، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاء في بيان النادي: يرفض النادي بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وتابع البيان: يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يتعادل مع المصري سلبيا

انتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره فريق غزل المحلة بالتعادل السلبي، بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وبهذه النتيجة يودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر، ويصعد عن هذه المجموعة فريقي البنك الأهلي وسيراميكا للدور ربع النهائي.

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