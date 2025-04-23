عبر فيسبوك، رئيس لافيينا يطالب غزل المحلة بسداد نسب إعادة بيع هذا الثنائي

طالب محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، مسؤولي غزل المحلة بالالتزام بالعقود الموقعة ضمن صفقة انتقال رجب مارو وحازم أبوسنة لزعيم الفلاحين.

وقال محمود الاسيوطي عبر حسابه علي فيسبوك: نداء الي وليد خليل رئيس شركة ونادي غزل المحلة صاحب الطفرة الكبيرة في نادي غزل المحلة، الكل يثني عليها، الالتزام بالعقود الموقعة بين ناديي غزل المحلة ولاڤيينا في حصول نادي لاڤيينا علي نسب إعادة بيع او أعارة اللاعبين مارو وأبوسنة ولدينا لاعبين آخرين مؤثرين مع غزل المحله مثل اللاعب بن شرقي ومحمد اسامه".

وزاد:" علاقتنا بنادي غزل المحله وجماهيره محترمه ولكن لابد من دفع الحقوق لاننا طوال السنوات الماضيه وعلي مر السنين نحن نادي لافيينا دفعنا جميع نسب بيع اي لاعب للاندية في الدرجات الادني او الاعلي ونرغب في استمرار العلاقات والتعاون بيننا.

وواصل:" لا ارغب في مثل هذه المواقف ان اكتب مثل هذه المواضيع علي السوشيال ميديا ولكن عندما تصل الامور لعدم الاهتمام بأي مراسلات واتصالات كان علينا التوضيح ".

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يتعادل مع المصري سلبيا

انتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي ضد نظيره فريق غزل المحلة بالتعادل السلبي، بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

وبهذه النتيجة يودع الفريقان منافسات كأس عاصمة مصر، ويصعد عن هذه المجموعة فريقي البنك الأهلي وسيراميكا للدور ربع النهائي.

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