جولة الحسم بكأس عاصمة مصر.. تأهل 4 فرق لربع النهائي.. بيراميدز يلعب بفريق الشباب.. الزمالك يبحث عن معجزة.. الإسماعيلي يترقب سقوط السماوي

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأخيرة بمجموعات بطولة كأس عاصمة مصر بخوض أربع مباريات، على أن تختتم غدا بأربع مباريات أخرى لتحديد المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بكأس الرابطة

مباريات الجولة الأخيرة بكأس الرابطة، فيتو

الفرق المتأهلة لربع نهائي كاس عاصمة مصر

وتأهلت فرق بتروجيت عن المجموعة الأولى والبنك الأهلي عن المجموعة الثانية وإنبي عن المجموعة الثالثة وحرس الحدود عن المجموعة الرابعة لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة.

وتتنافس 10 فرق على 4 مقاعد بالمجوعات الأربع ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وهي الزمالك ومودرن والجونة وبيراميدز والإسماعيلي والغزل وسيراميكا والمصري وطلائع الجيش وفاركو.

وخرج الأهلي والاتحاد وسموحة وزد من المنافسة.

صراع الزمالك ومودرن والجونة

تشهد المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، وإن كانت فرصة الأبيض الأضعف الذي يحتاج إلى معجزة لحجز بطاقة التأهل الثانية بالجموعة.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وفقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الجونة ومودرن سبورت

ويلتقي فريق الجونة نظيره مودرن سبورت في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

صراع بيراميدز والإسماعيلي

تشهد المجموعة الرابعة صراعا بين فريقي بيراميدز والإسماعيلي، وإن كانت فرصة السماوي الأفضل حيث يسعى فريق الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد على أمل خسارة بيراميدز، وفي الوقت ذاته تعويض الدراويش لفارق الأهداف مع بيراميدز.

يتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، وضمن التأهل في انتظار تحديد موقفه من الصدارة أو الوصافة.

ويتنافس بيراميدز (4 نقاط) والإسماعيلي (نقطة واحدة) على البطاقة الثانية، فيما ودع الاتحاد البطولة بتواجده في المركز الرابع بدون رصيد بعد خسارتين.

موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود

يحل فريق شباب نادي بيراميدز ضيفًا على حرس الحدود في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية في آخر جولات المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض فريق بيراميدز مواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) بفريق الشباب لتعارض موعد المباراة مع سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بكاس الرابطة

1- حرس الحدود 6 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- الاسماعيلي 1 نقاط

4- الاتحاد 0

قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

أما القائمة التي بخوض بها بيراميدز مباراة حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر جاءت على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان.

موعد مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندري

ويلتقي فريقا الإسماعيلى والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام غدا الخميس أربع مواجهات أخرى بالمجوعتين الثانية والثالثة لحسم آخر بطاقتين بدور المجموعات.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه.

يحصل أى نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين جنيه

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

وتُوِّج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

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