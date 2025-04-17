وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق عند الأطفال

علاج التهاب الحلق، التهاب الحلق من الأمراض المعدية المنتشرة بين الكبار والصغار وله مضاعفات خطيرة، لذا يجب الاهتمام بالعلاج.

وعلاج التهاب الحلق ليس بالأدوية فقط، بل بالمكونات الطبيعية أيضا التى تحفز جهاز المناعة ليقاوم الالتهاب سريعا حفاظا على صحة الطفل.

6 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، وصفات طبيعية تساعد في علاج التهاب الحلق عند الأطفال، منها:

1- العسل الطبيعي

الطريقة:

ملعقة صغيرة من العسل تُعطى للطفل مرتين يوميا.

العسل مضاد للبكتيريا ويُهدّئ الحلق ويقلل من السعال.

لا يُعطى العسل للأطفال أقل من سنة.

2- مشروب الزنجبيل الدافئ مع العسل

الطريقة:

يُغلى الزنجبيل في الماء.

ثم يُضاف إليه القليل من العسل بعد أن يبرد قليلًا.

الزنجبيل مضاد للالتهاب ويخفف الألم.

3- الغرغرة بماء دافئ وملح

الطريقة:

ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ.

ويُطلب من الطفل الغرغرة به (فوق 6 سنوات فقط).

تطهر الحلق وتخفف التورم.

4- شوربة الدجاج الدافئة

الطريقة:

تُقدّم كوجبة خفيفة وساخنة.

ترطّب الحلق وتُزوّد الطفل بالسوائل اللازمة والراحة.

5- اليانسون والبابونج

الطريقة:

يغلى القليل من اليانسون أو البابونج، ثم يُترك حتى يبرد قليلًا قبل تقديمه.

يساعدان على تهدئة التهيّج في الحلق ويساعدان الطفل على النوم.

6- السوائل الدافئة والماء

الطريقة:

تقديم الماء الدافئ أو العصائر غير الحمضية.

ترطيب الجسم والحلق وتسريع الشفاء.

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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