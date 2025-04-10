الصحة: الكمادات الدافئة علاج فعال لمرضى الجيوب الأنفية في العواصف الترابية

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في ظل تقلبات الطقس والعواصف الترابية.

استخدام الكمادات الدافئة تخفف من آلام الجيوب الأنفية

وأوصت وزارة الصحة بضرورة استخدام الكمادات الدافئة، حيث تخفف من آلام الجيوب الأنفية أثناء فترة التقلبات الجوية.

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامة للحماية من الأتربة.

الكمادات الدافئة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المرضى الأكثر تضررا هم مرضى الجيوب الأنفية موضحة ضرورة التزامهم بالآتي:

١- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

٢- ⁠التخلص من مسببات التهيج “التدخين - المنظفات” التي تسبب أبخرة

٣- ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا

٤- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة المواطنين، بالتزامن مع موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

تغطية الأنف ضرورة أثناء الخروج من المنازل

وتابع «عبد الغفار» أن تغطية الأنف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ولفت «عبدالغفار» إلى ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

وأضاف «عبدالغفار» أنه ينبغي إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

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