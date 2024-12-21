أسباب وأعراض حساسية الأنف في الشتاء وطرق علاجها المختلفة

التهاب الأنف التحسسي أو كما يعرف بين الناس بـ “حساسية الأنف” هي حالة شائعة لها أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، والتي تتضمن عطسا واحتقانا وسيلان الأنف وضغط الجيوب الأنفية.

وتحدث حساسية الأنف بسبب استجابة تحسسية للمواد المحمولة في الهواء، مثل حبوب اللقاح، ويعتمد وقت حدوثه من العام على المادة المسببة للحساسية التي يتفاعل معها الشخص، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض حساسية الأنف

يمكن أن تبدأ أعراض حساسية الأنف في أوقات مختلفة من العام، اعتمادًا على المادة التي يعاني المريض من حساسية تجاهها.

الشخص الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح الشائعة سوف يعاني من أعراض أكثر شدة عندما يكون عدد حبوب اللقاح مرتفعًا، وتشمل الأعراض الشائعة:

العطس

العيون الدامعة

حكة الحلق

انسداد الأنف أو الحكة أو سيلان الأنف

وقد تشمل الأعراض الشديدة:

التعرق

الصداع

فقدان حاسة الشم والتذوق

ألم الوجه الناجم عن انسداد الجيوب الأنفية

حكة تنتشر من الحلق إلى الأنف والأذنين

ويعاني بعض الأشخاص من التعب أو الإرهاق والتهيج والأرق.

ويتعرض المصابون بالربو إلى المزيد من الصفير وضيق التنفس في الأوقات التي تكون فيها أعراض حساسية الأنف شائعة.

علاج حساسية الأنف

يمكن لمجموعة من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في إدارة التهاب الأنف التحسسي في بعض الأحيان، يكون الجمع بين اثنين أو ثلاثة هو الأفضل، ويمكن للطبيب تقديم المشورة بشأن الخيارات.

الأدوية

تشمل الأدوية:

بخاخات أو أقراص مضادات الهيستامين: وهي متوفرة بشكل شائع دون وصفة طبية، وهي توقف إطلاق الهيستامين الكيميائي، وعادةً ما تخفف بشكل فعال أعراض سيلان الأنف والحكة والعطس، لكنها لن تفتح الجيوب الأنفية المزدحمة، وقد تسبب مضادات الهيستامين القديمة النعاس.

قطرات العين: تقلل هذه القطرات من الحكة والتورم في العينين، وعادة ما تستخدم جنبًا إلى جنب مع أدوية أخرى، وغالبًا ما تحتوي قطرات العين على كروموجليكات.

الكورتيكوستيرويدات الأنفية: تعالج هذه البخاخات الالتهاب الناتج عن حساسية الأنف، وهي توفر علاجًا آمنًا وفعالًا على المدى الطويل، وقد يستغرق الأمر أسبوعًا حتى تظهر الفوائد.

الكورتيكوستيرويدات الفموية: قد تستجيب أعراض التهاب الأنف التحسسي الشديد بشكل جيد لأقراص بريدنيزون التي يصفها الطبيب، وهذه مخصصة للاستخدام قصير المدى فقط، ويرتبط الاستخدام طويل المدى بإعتام عدسة العين وضعف العضلات وهشاشة العظام.

العلاج المناعي: يمكن أن يوفر العلاج المناعي راحة طويلة الأمد من خلال إزالة حساسية الجهاز المناعي تدريجيًا لمسببات الحساسية التي تسبب الأعراض، ​​وعادة ما يتم تلقيه في شكل حقن الحساسية أو قطرات تحت اللسان للأشخاص الذين تكون أعراضهم خطيرة ولم تتحسن بعد العلاجات الأخرى.

قد يؤدي العلاج المناعي إلى هدوء دائم لأعراض الحساسية، وقد يساعد في منع تطور الربو والحساسية الجديدة.

أسباب الإصابة بحساسية الأنف

يحدث التهاب الأنف التحسسي عندما يخطئ الجهاز المناعي في اعتبار مادة محمولة في الهواء غير ضارة عادةً تهديدًا.

وينتج الجسم الأجسام المضادة التي تسمى الغلوبولين المناعي E (IgE) لمهاجمة التهديد، وتطلق الهيستامين الكيميائي، ويسبب الهيستامين الأعراض، وتشمل محفزات التهاب الأنف التحسسي الموسمية حبوب اللقاح والجراثيم التي تسبب الأعراض فقط في أوقات معينة من السنة سواء في الربيع أو الروائح البسيطة في الشتاء.

تشمل أمثلة محفزات حمى القش ما يلي:

حبوب لقاح الأشجار في الربيع

حبوب لقاح العشب في أواخر الربيع والصيف

حبوب لقاح الأعشاب الضارة، وخاصة خلال الخريف

الفطريات وجراثيم العفن، وهي أكثر شيوعًا في الطقس الدافئ

تشمل المحفزات الأخرى شعر الحيوانات الأليفة أو قشرة الرأس، وعث الغبار، والعفن، وغبار الصراصير، والمهيجات التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض حمى القش هي دخان السجائر والعطور وأبخرة عوادم الديزل.

عوامل الخطر لالتهاب الأنف التحسسي

تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بحساسية الأنف.

العوامل الوراثية: إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين يعاني من التهاب الأنف التحسسي أو حساسية أخرى، فإن الخطر يكون أعلى.

الحساسيات الأخرى أو الربو: الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الأخرى أو الربو هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي أيضًا.

الجنس والعمر: قبل المراهقة، تكون حساسية الأنف أكثر شيوعًا بين الأولاد، ولكن بعد المراهقة، تتأثر الإناث أكثر.

تاريخ الميلاد: الأشخاص الذين يولدون خلال موسم حبوب اللقاح المرتفع لديهم خطر أعلى قليلًا للإصابة بالتهاب الأنف التحسسي.

التدخين السلبي: التعرض لدخان السجائر خلال السنوات الأولى من الحياة يزيد من خطر الإصابة بحساسية الأنف.

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